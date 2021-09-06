DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekimi sonuç ekranı

DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekimi sonuç ekranı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 işçi alımı başvurularının sona ermesiyle birlikte başvuruda bulunanlar DSİ kura çekimi tarihine odaklandı. Peki DSİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere en az düz lise mezunu 2 bin 5 personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Başvuruların 27 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar, kura çekimi ve sonuç tarihi için araştırmalarına başladı

Peki, DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DSİ işçi alımı kura çekimi sonuç ekranı...

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DSİ bünyesinde istihdam edilecek personel öncelikle sınava tabii tutuluyor. Bu sınava katılacak adayların tespiti için noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde düzenlenecek. Kura çekimi için açık kadro sayısının 4 katı asil, aynı sayıda yedek isim çekilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

DSİ kura sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.