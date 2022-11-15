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    • DUDAK UÇUKLATAN İKRAMİYE! Milli Piyango 2023 yılbaşı biletleri çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

    DUDAK UÇUKLATAN İKRAMİYE! Milli Piyango 2023 yılbaşı biletleri çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu müdavimleri, 2023 biletleri satışa çıktı mı, kaç liraya satılıyor sorularına yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 11:53
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    DUDAK UÇUKLATAN İKRAMİYE! Milli Piyango 2023 yılbaşı biletleri çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

    Yılbaşı denilince akla ilk gelenlerden birisi de Milli Piyango çekilişi oluyor.

    31 Aralık gecesinde yılbaşına özel çekilen piyango ile MPİ büyük ikramiye dağıtıyor.

    Yılın son günlerinde satışa çıkan biletler ile şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş heyecanlı dakikalar yaşıyor.

    Bu sene için de MPİ yılbaşı bilet gündemde yerini aldı. 2023 MPİ yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? gibi sorular araştırılıyor. Aynı zamanda 2023 büyük ikramiye ne kadar sorusu da merak ediliyor.

    Peki 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta mı? Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

    Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı açıklandı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu.

    DUDAK UÇUKLATAN İKRAMİYE! Milli Piyango 2023 yılbaşı biletleri çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? #1

    2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

    TAM BİLET: 200 TL

    YARIM BİLET: 100 TL

    ÇEYREK BİLET: 50 TL


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