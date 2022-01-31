Dudak üstündeki gizemli çukur: Filtrum

Üst dudağın üst orta kısmında yer alan çukura filtrum (philtrum) adı veriliyor. Peki ne işe yarıyor hiç düşündünüz mü? Ardında hem bilimsel hem de efsanevi bir açıklama yatıyor…

Burun ile dudağımızın arasında yer alan küçük boşluğun ne olduğu sıklıkla merak edilir.

Pratikte bir işlevi olmayan bu çukur, Filtrum olarak adlandırılıyor.

Anne karnındaki bebeğin önce burun delikleri ve ağız meydana gelir, bu sırada da filtrum yerli yerine oturur.

Varlığı değil aslında yokluğu önemli olan bir şey diyebiliriz. Filtrum düzgün oluşmadığında burun ve dudaklar doğru bir şekilde yerleşemez; bu da halk arasında 'tavşan dudak' denilen yarık dudağa sebep olur.

FİLTRUM'UN OLUŞMA EFSANESİ

Öte yandan, Filtrum’a dair efsanevi bir deyiş de var. Şöyle ki:

Philtrum, latince bir isimdir. Philtron (aşk iksiri) ve philein (öpmek) kelimeleriyle aynı kökten geliyor.

Eski Yunan’da insan vücudunun en erotik bölgelerinden biri olarak görülürmüş. Mitolojik bir hikâyeye göre bebekler doğmadan önce hayat ve ölüm hakkında bütün bilgilere sahiptirler. Her şeyin başlangıcı ve sonunu, yaratılış ve evren hakkındaki bütün sırları bilirler.

Bir bebeğin doğma vakti geldiğinde melekler bu bildiklerini kimseye anlatmasın, masum doğsun diye onun dudaklarına işaret parmaklarıyla dokunurlar, işte bu oyuk o anda oluşur. Bebek susturulur ve bildiği her şey kendine kalır.