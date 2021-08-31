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- Dudaklarınızı pamuk gibi yapacak lip balm tarifi
Dudaklarınızı pamuk gibi yapacak lip balm tarifi
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 15:07
Kuruyan, çatlayan, soyulan dudaklar... Acısını düşünmek bile kötü!
Hassas dudaklarınız varsa bakım yapmayı ihmal etmeniz halinde aksi kaçınılmaz olacaktır.
Dudaklarınızı besleyen ve nemlendiren bir dudak balmı ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.
Evde kolay lip balm nasıl yapılır sizler için yazdık...
İşte tarifi ve gereken malzemeler;
KURUYAN DUDAKLAR İÇİN LİP BALM TARİFİ
Gerekli malzemeler:
- Vazelin
- Badem yağı
- Hindistan cevizi yağı
- Pancar tozu (isteğe bağlı)
- Nane yağı
Küçük bir kutuya koyduğunuz vazelinin içerisine tercihinize göre değişecek şekilde esansiyel yağlardan birkaç damla damlatın.
Hindistan cevizi ve badem yağı, dudaklarınızı koruyacak ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.
Pancar tozu ise pembe rengiyle dudak balmınıza güzel bir görüntü verecektir.
Nane yağı, dudaklarınızın dolgunlaştırmasına yarayacaktır.Hepsini karıştırarak elde ettiğiniz balmı gün içerisinde uygulayabilirsiniz.