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    Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri

    Dudullu - Bostancı metro hattı için geri sayım başladı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, metronun açılıp açılmadığını, duraklarını ve sefer saatlerini araştırıyor.
    • 06.01.2023 - 13:07
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    Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri

    İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu – Bostancı metro hattı için nefesler tutuldu. Uzun çalışmaların ardından beklenen gün geldi.

    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Dudullu – Bostancı metro hattı, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor.

    Liderlerin katılımı ile büyük açılış Bostancı istasyonunda gerçekleşti. Dudullu – Bostancı metro hattı 14.5 km uzunluğunda olup, toplamda 13 istasyondan oluşuyor.

    Belirtilen bölgelerde oturan ve toplu taşıma ile yolculuk yapan vatandaşlar, artık trafiksiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak. İşte Dudullu – Bostancı metro durakları ve sefer saatleri…

    M8 Dudullu – Bostancı metrosu açıldı mı?

    Anadolu Yakası’nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde (bugün) saat 11.00'de gerçekleşti. Peki güzergahları neler?

    Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri #1

    Dudullu – Bostancı metrosu durakları

    • Bostancı
    • Emin Ali Paşa
    • Ayşekadın
    • Kozyatağı
    • Küçükbakkalköy
    • İçerenköy
    • Kayışdağı
    • Mevlâna
    • İmes
    • Modoko-Keyap
    • Dudullu
    • Huzur
    • Parseller

    M8 metro saatleri

    Bostancı Dudullu metro saatleri belirlendi. İlk sefer 06:00’da başlayacak ve son sefer 00:00’da yapılacak. Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat çalışacak. Sefer aralığı ise 4 dakika olarak yapılacak. Seferlerin toplam süresi 21 dakikadır.

    Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri #2


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