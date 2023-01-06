Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri

Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri

Dudullu - Bostancı metro hattı için geri sayım başladı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, metronun açılıp açılmadığını, duraklarını ve sefer saatlerini araştırıyor.

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu – Bostancı metro hattı için nefesler tutuldu. Uzun çalışmaların ardından beklenen gün geldi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Dudullu – Bostancı metro hattı, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor.

Liderlerin katılımı ile büyük açılış Bostancı istasyonunda gerçekleşti. Dudullu – Bostancı metro hattı 14.5 km uzunluğunda olup, toplamda 13 istasyondan oluşuyor.

Belirtilen bölgelerde oturan ve toplu taşıma ile yolculuk yapan vatandaşlar, artık trafiksiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak. İşte Dudullu – Bostancı metro durakları ve sefer saatleri…

M8 Dudullu – Bostancı metrosu açıldı mı?

Anadolu Yakası’nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde (bugün) saat 11.00'de gerçekleşti. Peki güzergahları neler?

Dudullu – Bostancı metrosu durakları

Bostancı

Emin Ali Paşa

Ayşekadın

Kozyatağı

Küçükbakkalköy

İçerenköy

Kayışdağı

Mevlâna

İmes

Modoko-Keyap

Dudullu

Huzur

Parseller

M8 metro saatleri

Bostancı Dudullu metro saatleri belirlendi. İlk sefer 06:00’da başlayacak ve son sefer 00:00’da yapılacak. Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat çalışacak. Sefer aralığı ise 4 dakika olarak yapılacak. Seferlerin toplam süresi 21 dakikadır.