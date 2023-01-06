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- Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri
Dudullu - Bostancı metrosu açıldı mı? İşte M8 Dudullu - Bostancı metro durakları ve saatleri
- 06.01.2023 - 13:07
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu – Bostancı metro hattı için nefesler tutuldu. Uzun çalışmaların ardından beklenen gün geldi.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Dudullu – Bostancı metro hattı, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor.
Liderlerin katılımı ile büyük açılış Bostancı istasyonunda gerçekleşti. Dudullu – Bostancı metro hattı 14.5 km uzunluğunda olup, toplamda 13 istasyondan oluşuyor.
Belirtilen bölgelerde oturan ve toplu taşıma ile yolculuk yapan vatandaşlar, artık trafiksiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak. İşte Dudullu – Bostancı metro durakları ve sefer saatleri…
M8 Dudullu – Bostancı metrosu açıldı mı?
Anadolu Yakası’nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde (bugün) saat 11.00'de gerçekleşti. Peki güzergahları neler?
Dudullu – Bostancı metrosu durakları
- Bostancı
- Emin Ali Paşa
- Ayşekadın
- Kozyatağı
- Küçükbakkalköy
- İçerenköy
- Kayışdağı
- Mevlâna
- İmes
- Modoko-Keyap
- Dudullu
- Huzur
- Parseller
M8 metro saatleri
Bostancı Dudullu metro saatleri belirlendi. İlk sefer 06:00’da başlayacak ve son sefer 00:00’da yapılacak. Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat çalışacak. Sefer aralığı ise 4 dakika olarak yapılacak. Seferlerin toplam süresi 21 dakikadır.