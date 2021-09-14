- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Düğün sofralarından gelen lezzet: Özbek pilavı tarifi
Düğün sofralarından gelen lezzet: Özbek pilavı tarifi
MasterChef yarışmasında bu akşam konsept pilavlar olurken, Özbek pilavının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İzleyiciler, "Özbek pilavı nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 23:08
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında birbirinden farklı lezzetler, yarışmacılar tarafından deneniyor.
Şeflere yaptıkları yemekleri beğendirmeye çalışan yarışmacılar, elemeye kalmamak için mücadele ediyor.
Bu akşamın konsepti pilavlar olurken, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello yapıldı.
İki takım nefes kesen bir mücadele verirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırmaya başladı.
Peki, "Özbek pilavı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" İşte detaylar..
ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 400-500 gr kuşbaşı et
- 2-3 adet büyük boy havuç
- 1 adet büyük boy soğan
- 2. 5 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 5 Su bardağı kaynar su
- 1 su bardağı sıcak et suyu
- 100 gr badem
- Karabiber
- Kimyon
- Tuz
YAPILIŞI
- Yarım su bardağı sıvı yağ ile tereyağını pilav tenceresinde eritin.
- Doğranan soğanları tencereye ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.
- Kuşbaşı etleri tencereye alın ve suyunu çekene kadar kavurun.
- Etler suyunu çekip, kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin hepsini karıştırın.
- Havuçlar yumuşayınca, pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.
- Su, tuz ve karabiberi ekledikten sonra karıştırın ve 2 sarımsağı pilavın ortasına koyup, tencerenin kapağını kapatın.
- 5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirin.