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Düğün sofralarından gelen lezzet: Özbek pilavı tarifi

Düğün sofralarından gelen lezzet: Özbek pilavı tarifi

MasterChef yarışmasında bu akşam konsept pilavlar olurken, Özbek pilavının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İzleyiciler, "Özbek pilavı nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.