Düğün takıları kimin hakkı? Diyanet'ten açıklama...

Düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte, düğün takılarının kimde kalması gerektiği tartışma konusu oldu. Kız ve erkek tarafı konuyla ilgili, "Düğün takıları kimin hakkı?" sorusunu araştırıyor.

Düğün mevsimi geldi, takıların kimde kalacağı ve kimin hakkı olduğu ise merak edilmeye başlandı.

Gelin tarafı, takılan takıların kızın hakkını olduğunu ve kız tarafında kalması gerektiğini belirtiyor.

Durumu kabul etmeyen damat tarafı ise "Düğün takıları kimin hakkı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Konuya ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

DÜĞÜN TAKILARI KİMİN HAKKI?

Dinayet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Düğünlerde, evlenen erkek ve kızın birbirlerine ve bunların anne, baba, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe hükmünde olup, tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri caiz değildir.

Ancak bunların dışındakiler, tahrimen mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Hediyeler ise eşlerden hangisine verilmiş ise ona ait olur. Kimin adına getirildiği bilinmemesi halinde, mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir.

Bunun mümkün olmaması halinde bulunulan yerin örf ve âdetine göre hareket edilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, IV, 427, 428). Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar, örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir; asla geri alınamaz."