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    Düğün töreninde oynadığı için genç kıza iğne batırdı

    Takı sırasında genç kızın oynadığını gören kadının kızın omzuna iğne batırması düğün videosuna yansıdı.
    • 23.12.2022 - 09:10
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    Düğün töreninde oynadığı için genç kıza iğne batırdı

    Düğün ve nikah törenlerinde kameralara yansıyan ilginç görüntüler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

    Bir düğün töreninde takı sırasında kameralara yansıyan görüntüler vatandaşları şoke etti.

    Kimliği belirsiz bir genç kızın, düğünde müziği eşlik ettiği sırada arkasında bulunan kadın omzuna iğne batırdı.

    Genç kız şoke oldu

    İğnenin omzuna batmasıyla neye uğradığını şaşıran genç kız bir anda yerinden sıçradı.

    Arkasında bulunan kadının umursamaz tavırları ise görenleri güldürdü.

    Binlerce tıklandı

    Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce tıklanırken "genel olarak annem" yorumlarını aldı.

    O anlar kaydedildi

    Düğün kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar kayıt altına alındı.

    Düğün töreninde oynadığı için genç kıza iğne batırdı #1

    Düğün töreninde oynadığı için genç kıza iğne batırdı #2


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