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    Düğün yapacaklar, sahte altın takılara yöneldi

    Artan altın fiyatları nedeniyle son dönemde sahte altın takılara rağbet arttı.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 10:08
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    Düğün yapacaklar, sahte altın takılara yöneldi

    Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.

    Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı.

    Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.

    GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ZOR

    Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

    Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, "Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder.

    Düğün yapacaklar, sahte altın takılara yöneldi ViDEO

    FİYATLARI UYGUN

    Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor." dedi.

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