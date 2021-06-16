Düğün yasakları bitti mi? Kişi sayısı ve yemek yasağı kaldırıldı mı?

Düğün yasakları bitti mi? Kişi sayısı ve yemek yasağı kaldırıldı mı?

Düğünlerde normalleşme adımları kapsamında yeni kararlar alındı. Evlenme arifesindeki adaylar, düğün yasakları bitti mi sorusunu araştırıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

Belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşen merasimlerle ilgili bir son dakika kararı alındı. 15 Haziran'dan itibaren düğün törenlerinde kısıtlamalar kaldırıldı.

Evlenecek olan çiftler, düğünlerle ilgili kararları yakından takip ediyor. Peki düğünlerde kişi sınırı ve yemek yasağı bitti mi? İşte yeni kararlar...

DÜĞÜN YASAKLARI BİTTİ Mİ?

Kademeli normalleşme süreciyle beraber bugün düğünlerde uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verilirken, nişan ve kına gecesi gibi eğlencelerin 1 Temmuz'dan sonra başlayacağı bildirildi.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

NİŞAN VE KINA 1 TEMMUZ'DAN SONRA

Kademeli olarak kalkan kısıtlamalara 1 Temmuz'dan itibaren yenisi ekleniyor. Buna göre 1 Haziran tarihli genelgede yer alan bilgiye göre 1 Temmuz'dan sonra nişan ve kına gibi etkinliklere izin verilecek.