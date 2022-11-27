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- Düğünde altın yerine balık taktı
Düğünde altın yerine balık taktı
- Haber Merkezi
- 27.11.2022 - 12:29
- Güncelleme : 27.11.2022 - 13:03
Kahramanmaraş’ta Fatma ve Mehmet Ali Ekersular çifti hayatlarını düzenlenen düğün töreninde birleştirdi.
Salona giriş yapıp oyun oynayan çift daha sonra davetlilerin hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Düğünün son anlarında ise takı töreni gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, dünya evine giren çifte balık hediye etmek istedi.
Alabalıkları boynuna astı
İş yerinden getirdiği alabalıkları gelin ve damadın boynuna asan balıkçı esnafı çifte mutluluk diledi. Sarı, “Biliyorsunuz düğünlerde takı takılır bizde çam sakızı çoban armağanı alabalık taktık. Çiftimize mutluluklar dileriz” dedi.
Kahramanmaraş’ta düğünde altın yerine balık taktı ViDEO
"Anlamlı hediye"
Gelin Fatma Ekersular, “Anlamlı hediye için çok teşekkür ederiz.” dedi.
Damat Mehmet Ali Ekersular ise “Güzel günümüzde balık hediyesi için teşekkür ederiz iş hayatında başarılar dileriz.” dedi.
Takı töreninin ardından çift, boyunlarına asılı balıklar ile beraber oynadı.