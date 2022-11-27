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Düğünde altın yerine balık taktı

Düğünde altın yerine balık taktı

Kahramanmaraş’ta dünyaevine giren gelin ve damadın düğünündeki takı töreninde, bir balıkçı esnafı tarafından çifte alabalık takıldı.