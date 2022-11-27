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    Düğünde altın yerine balık taktı

    Kahramanmaraş’ta dünyaevine giren gelin ve damadın düğünündeki takı töreninde, bir balıkçı esnafı tarafından çifte alabalık takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 13:03
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    Düğünde altın yerine balık taktı

    Kahramanmaraş’ta Fatma ve Mehmet Ali Ekersular çifti hayatlarını düzenlenen düğün töreninde birleştirdi.

    Salona giriş yapıp oyun oynayan çift daha sonra davetlilerin hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Düğünün son anlarında ise takı töreni gerçekleştirildi.

    Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, dünya evine giren çifte balık hediye etmek istedi.

    Alabalıkları boynuna astı

    İş yerinden getirdiği alabalıkları gelin ve damadın boynuna asan balıkçı esnafı çifte mutluluk diledi. Sarı, “Biliyorsunuz düğünlerde takı takılır bizde çam sakızı çoban armağanı alabalık taktık. Çiftimize mutluluklar dileriz” dedi.

    Kahramanmaraş’ta düğünde altın yerine balık taktı ViDEO

    Düğünde altın yerine balık taktı #1

    "Anlamlı hediye"

    Gelin Fatma Ekersular, “Anlamlı hediye için çok teşekkür ederiz.” dedi.

    Damat Mehmet Ali Ekersular ise “Güzel günümüzde balık hediyesi için teşekkür ederiz iş hayatında başarılar dileriz.” dedi.

    Takı töreninin ardından çift, boyunlarına asılı balıklar ile beraber oynadı.

    Düğünde altın yerine balık taktı #2


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