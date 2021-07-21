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    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı

    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı

    Bir düğünde yapılan sema gösterisi sırasında semazenin eteklerine ve kollarına takılan parti volkanı tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 13:47
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    Henüz nerede gerçekleştiği belirlenemeyen bir düğüne, son yıllarda moda olan semazen göstericileri katıldı.

    Düğüne katılan semazenlerden birinin yaptığı gösteri, sosyal medyada oldukça tepki çekti.

    PARTİ VOLKANI TAKIP SEMA YAPTI

    Kainatın oluşumu ve insanın alemde dirilişini temsil ettiği inancıyla İslam'da anlam yüklenen bir ayin olarak bilinen Sema, düğündeki semazen tarafından parti volkanıyla yapıldı.

    DAVETLİLER GÖSTERİYİ İZLEDİ

    Yapılan gösteride, köşede diğer semazenlerin beklediği ve davetlilerin gösteriyi izlediği görülürken, eteklerine ve kollarına parti volkanı takılan semazen ise ortada döndü.

    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı VİDEO

    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı #1

    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı #2

    Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı #3

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