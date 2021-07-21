Bir düğünde yapılan sema gösterisi sırasında semazenin eteklerine ve kollarına takılan parti volkanı tepki çekti.

Henüz nerede gerçekleştiği belirlenemeyen bir düğüne, son yıllarda moda olan semazen göstericileri katıldı.

Düğüne katılan semazenlerden birinin yaptığı gösteri, sosyal medyada oldukça tepki çekti.

PARTİ VOLKANI TAKIP SEMA YAPTI

Kainatın oluşumu ve insanın alemde dirilişini temsil ettiği inancıyla İslam'da anlam yüklenen bir ayin olarak bilinen Sema, düğündeki semazen tarafından parti volkanıyla yapıldı.

DAVETLİLER GÖSTERİYİ İZLEDİ

Yapılan gösteride, köşede diğer semazenlerin beklediği ve davetlilerin gösteriyi izlediği görülürken, eteklerine ve kollarına parti volkanı takılan semazen ise ortada döndü.

Düğündeki semazen, parti volkanıyla gösteri yaptı VİDEO

