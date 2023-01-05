Birçok kişi tarafından merak edilen'Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Vatandaşlar dini bakımdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını gideriyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinde bulunan sıkça sorulan sorular arasından merak edilenleri sizler için seçiyoruz.

Vatandaşlar 'Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?' sorusunu sıklıkla arama motorlarında araştırarak yanıt arıyor.

"Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Düğünlerde, evlenen erkek ve kızın birbirlerine ve bunların anne, baba, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi mahrem akrabalarının kendilerine vermiş oldukları hediyeler hibe hükmünde olup tek taraflı olarak bunlardan dönmeleri caiz değildir.

Ancak bunların dışındakiler, tahrimen mekruh olmakla birlikte verdikleri hediyeyi geri isteyebilirler. Hediyeler ise eşlerden hangisine verilmiş ise ona ait olur. Kimin adına getirildiği bilinmemesi halinde, mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne göre hareket edilir.

Bunun mümkün olmaması halinde bulunulan yerin örf ve âdetine göre hareket edilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, IV, 427, 428). Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir; asla geri alınamaz."