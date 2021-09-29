Düğünlerin olmazsa olmazı 10 batıl inanç

Evlilik hazırlığındaki herkesin merakla araştırdığı düğünde gerçekleştirilmesi gereken aslında "batıl inançlar" her kültürde kendine yer buluyor. İşte Türk kültüründeki batıl düğün inançları...

Batıl inançlar ve çeşitli ritüeller, toplumun büyük kesiminde çoğunlukla inanılan ve gerçekleştirmeye çalışılan eylemlerdir.

Evlilik arifesinde de sıkça rastlanılan hatta düğün törenlerinde "sakın yapmayı unutma" diye büyüklerimizin tembihlediği bazı "batıl" inançlar bulunuyor.

İnanılmasa da herkes tarafından kabul gören hatta gelenek haline gelen bu inançlar, düğün öncesinde adayların araştırma konularından.

Peki batıl düğün inançları nelerdir? Ayağa basmak, ayakkabının altına isim yazmak ve gelini önceden görmemek gerçekten işe yarıyor mu? İşte o liste...

BATIL DÜĞÜN İNANÇLARI

PÜRÜZSÜZ BİR ALYANS

Alyansların taşsız, kesiksiz, pürüzsüz klasik bir şekil seçmesi gerektiğine inanılır, böylece yeni evlilerin yaşamları da aynı şekilde düzgün olur.

AYAĞINA BAS!

Nikah kıyılırken gelinin damadın ayağına basması herkes tarafından bilinen en yaygın batıl inançlardan biridir. Bu ritüel sadece ülkemizde değil pek çok ülkede de yaygınlığı sürdürmektedir.

AYAKKABININ ALTINA İSİM YAZ

Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde popüler batıl inançlardan bir tanesi de gelin ayakkabısının altına yazılan arkadaş isimleri. Bu isimlerden ilk önce hangisi silinirse o isimin ilk evlenecek kişi olduğuna inanılır.

HAPŞIRIK ŞANSI

Düğün sahibinin kendisinin düğün gününün akşamüstünde hapşırmasının şans getirdiğine inanılıyor.

KUTSAL MAYIS

Eski zamanlarda mayıs aylarında evlenilmezdi çünkü mayıs ayı Romalılar arasında kutsal sayılırdı. Bu nedenle çiftler mayıs ayını düğün günü olarak seçmemeye özen gösterirdi.

KARDEŞTEN ELTİ OLMAZ

İki kız kardeşin, iki erkek kardeş ile evlenmesinin şansızlık getirildiğini düşünen toplumlar var. Bunun sebebinin ise tek bereket olduğu ve buna iki çiftin birden sahip olamayacağına dair batıl inançtır.

NEDİME BİR KERE OLUNUR

Tayvan’da bir kadının ikiden fazla kez nedime olmasının ona kötü şans getireceği söylenir.

İNCİDEN UZAK DURUN

Meksika’da gelin düğün gününde inci takarsa, evliliği boyunca ağlayacağına inanılır çünkü inciler gözyaşlarını simgeler.

DÜĞÜNDEN ÖNCE GELİN GÖRÜLMEZ

Bizim ülkemizde olduğu gibi Brezilya, Meksika Kolombiya ve daha pek çok ülkede damadın gelini düğünden önce görmesinin geline kötü şans getireceğine inanılıyor.

MUMLARI SÖNDÜRMEYİN

Düğün mumları aynı zamanda uzun bir yaşamı simgeleyen gelin ve damat tarafından üflenmelidir.