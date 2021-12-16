Düğünlerin vazgeçilmezi: Gram altının çeyreği ne kadar?

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte yeni çıkan 0,25 gram ağırlığındaki altın, özellikle düğünlerde takı takmak isteyen kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki gram altının çeyreği ne kadar?

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış, satıcıları ve alıcıları yeni yöntemlere iterken takı alışkanlıklarını da değiştirdi.

Düğünlerde takılan tam ve yarım altının yerini önce gram altın, sonra yarım gram altın almıştı. Şimdi de kuyumcular en çok çeyrek gram altın satıyor.

1 gramlık altının 4’de 1’i olan 0,25 gram ağırlığındaki altın, altın satışında yeniden hareketlilik oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından daha ekonomik görülen çeyrek gramlık altın, uygun olması bakımından satıcıların da elini rahatlattı. Peki gram altının çeyreği ne kadar? İşte fiyatı...

GRAM ALTININ ÇEYREĞİ NE KADAR?

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte yeni çıkan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Yeni çıkan 0,25 gram ağırlığındaki altın, piyasalarda 210 liradan satışa sunuluyor.

Vatandaşlarca ilgi görmeye başlayan çeyrek gramlık altın, adının çeyrek olmasından dolayı espri konusu oldu.

Ekonomik olarak çok iyi durumda olmayan vatandaşların çeyrek gramlık altını hem hediye hem de yatırım anlamında tercih etmelerini öneren kuyumcu Bayram Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İmkanı olan vatandaşlarımız tabii ki çeyrek altını tercih ediyorlar. İmkan nispetinde bütçesi uygun olmayan müşterilerimiz, halkımız da 1 gram, biraz daha uygun almak isteyen müşterilerimiz yarım gram altını, bir altını almak isteyen müşterilerimizde tabii ki oluyor. Öğrencilerimiz oluyor, doğumlar oluyor, düğünler oluyor. Onlar da 22 ayar çeyrek gram altını alıyorlar. Şu anda çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız da artmaya başladı. Yeni çıkan çeyrek gram altınlarımız da 22 ayar altındır. Hem yatırım anlamında hem de hediye anlamında halkımızın almasını tavsiye ederiz.”





16 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.383,00

SATIŞ: 1.423,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 870,07

SATIŞ: 870,25

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 791,60

SATIŞ: 807,79

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.521,00

SATIŞ: 5.672,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.553,47

SATIŞ: 5.704,95

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.763,00

SATIŞ: 2.856,00