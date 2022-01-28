Düğünümüz Var’dan düğün fotoğrafı önerileri

Üst düzey yatırımlarla düğün fotoğrafçılığı hizmetinde sektör lideri olan Düğünümüz Var ekibinin profesyonelleri, çiftlerin olumsuz durumlarla karşılaşmaması için 3 kritik uyarıda bulundu.

İnstagram’da yaklaşık 1,5 milyon takipçisi olan, düğün fotoğrafçılığı konusunda sektör lideri olarak konumlanan Düğünümüz Var’ın alanında uzman ekibi, düğün fotoğraflarının kusursuzluğu konusunda dikkat edilmesi gerekenleri 3 maddede bir araya getirdi.

Düğün fotoğrafları, yeni evlenecek olan çiftlerin planlarında oldukça önemli bir yer tutuyor. Fakat düğün döneminin yoğun trafiği, bazı kritik detayların gözden kaçırılmasına neden olabiliyor. Üst düzey yatırımlarla düğün fotoğrafçılığı hizmetinde sektör lideri olan Düğünümüz Var ekibinin profesyonelleri, çiftlerin olumsuz durumlarla karşılaşmaması için 3 kritik uyarıda bulundu.

Hayallerinize Odaklanın

Düğün fotoğraflarına olan bakış açınızı ele almak, bu konuya yaklaşımınızı oldukça etkiliyor. Ne tür bir konseptte düğün fotoğraflarına sahip olmak istediğinizi sorgulayarak, işe başlayabilirsiniz. Düğün fotoğraflarınız, ilişkinizin bir yansımasıyla mı, yoksa müstakbel eşinizle birlikte kurduğunuz bir hayalin kaydedilmesiyle mi veya dünyadaki trendlere uygun olması ile mi şekillenecek? Vereceğiniz kararla birçok soruyu cevaplamış olacaksınız. Düğünümüz Var ekibi, bu konuda çiftlere danışmanlık yapıyor ve hayallerdeki fotoğrafları ortaya çıkarıyor.

Belirlediğiniz Konsepte Uyum Sağlayın

Müstakbel eşinizle düğün fotoğrafı konsepti hakkında ortak fikirleri paylaşıyorsanız, artık sıra detayları düşünme vaktine gelmiş demektir. Belirlediğiniz konseptleri, nasıl zenginleştireceğinizi düşünebilirsiniz. Bu bazen objeler, bazen farklı kıyafetler, bazen de makyaj olabiliyor. Saç - makyaj tasarımı, gelinlik kiralama, birbirinden farklı masalsı dış çekim platoları hizmeti sunan Düğünümüz Var ise en güzel fotoğraf karelerinin içinde yer almak isteyen çiftlerin hayallerine ortak oluyor.

Profesyonellerle Çalışın

Üst düzey kalitede düğün fotoğraflarına sahip olmak için kurumsal ve özel bir ekiple çalışmak, hayallerinize sınırsız olanaklarla cevap verebilecek bir düğün fotoğrafçısını tercih etmek, belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda çalışacağınız ekibin portfolyosuna ve yaşanan deneyimler sonucundaki yorumlarına dikkat etmelisiniz.

Ünlü simaların da tercih ettiği ve Instagram’da 1,5 milyona yakın takipçisinin olduğu Düğünümüz Var, 120 kişilik profesyonel ekibi, İstanbul Çekim Platosu, Beykoz Gölü Çekim Mekânı, Beykoz Tarlası Çekim Mekânı ve Düğün Karavanı gibi özel konseptleriyle yeni evlenecek olan çiftlere, benzersiz düğün hikâyeleri tasarlıyor. Gelinlik kiralama, saç - makyaj tasarımı, video çekimleri, online rezervasyon hizmetleri de bulunan Düğünümüz Var, yeni evlenecek olan çiftlerin düğün fotoğraflarını, unutulmaz bir hikâyeye dönüştürüyor.

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