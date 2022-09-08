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    Dünden bugüne CHP'nin heykel hizmetleri

    Dünden bugüne CHP'nin heykel hizmetleri

    1934 tarihli Son Posta isimli gazetenin manşetinde yer alan Kız Kulesi'nin bulunduğu yere bir heykel yapılacağı haberi, CHP'nin bu hizmet anlayışının eski bir vesikası olarak dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:04
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    Son yerel seçimlerde CHP, büyükşehirlerde HDP'nin de desteği ile başarıya ulaştı.

    AK Parti hizmetleri ile gelişen bu kentler, uzun yıllardır CHP'nin elinde olan şehirlerin kaderine terk edildi.

    CHP'nin heykel 'hizmetleri'

    Göreve gelen CHP'li başkanların her biri yeni heykel açılışları ve heykel kursları ile haber oldu.

    Şehirlerde altyapı yatırımları gözardı edilirken, heykeller peş peşe açıldı.

    CHP'nin heykel hizmeti eskiye dayanıyor

    1934 tarihli Son Posta isimli gazetenin manşetinde yer alan bir haber, CHP'nin bu hizmet anlayışının tarihçesine adeta ışık tuttu.

    Gazetenin "Milli cidali temsil için" manşetiyle verdiği haberde,  İstanbul'da Kız Kulesi'nin bulunduğu yere büyük bir heykel yapılacağı müjdeleniyor.

    Kız Kulesi'nde milli mücadeleyi temsil edecek anıt projesi

    Şehrin her yerinden en iyi şekilde görünen lokasyonu olduğu için yer seçiminde böyle bir karar verildiği belirtilen haberde, yapılacak abidenin "muazzam bir eser" olacağı belirtiliyor.

    Yazıda yapılacak anıtın milli mücadeleyi temsil edileceği belirtilirken ABD'deki Özgürlük Anıtı da örnek olarak gösteriliyor.

    Dünden bugüne CHP nin heykel hizmetleri #1


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