Dünya Bankası açıkladı: 2.6 milyar insan 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşıyor

Halihazırda dünya nüfusunun 3’te birinin ‘yemek pişirme yoksulluğu’ yaşadığını belirten Dünya Bankası, bunlardan 2.6 milyarının sağlıklı olmayan mutfak şartlarında yemek pişirdiğini aktardı.

Dünya Bankası, 2.6 milyar insanın hayatın en temel parçası olan yemek pişirme ihtiyacında yoksulluk yaşadığını belirtti.

Buna göre; yeterli ekonomik düzeye erişemeyen toplumlar, hijyenik olmayan şartlarda modern mutfak gereçlerinden yoksun, verimli ve güvenli olmayan yöntemlerle yemek pişiriyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN 3’TE BİRİ

‘Yemek Pişirme Yoksulluğu’ olarak adlandırılan bu durumda, dünya nüfusunun 3’te biri yetersiz temel malzemelerle kirli ortamlarda ve basit mutfak gereçlerinden yoksun bir şekilde yemek pişiriyor ve karnını doyuruyor.

‘TEMİZ PİŞİRME FONU’ OLUŞTURULDU

Yaşamda kültürel ve sosyal önemi olan yemek pişirme aktivitesinin bazı gelişmekte olan ülkelerde çok zor şartlarda yapıldığına dikkat çeken Dünya Bankası, 2019 yılında yoksul toplumların temiz yemek pişirme şartlarına ulaşması için ‘Temiz Pişirme Fonu’ oluşturdu.

Fon, yemek pişirme hizmetlerini teşvik amaçlı özel sektöre finansman hibeleri yoluyla mali ve teknik destek sağlıyor.

2030 YILINDA 2.4 MİLYON İNSAN PİŞİRME YOKSULLUĞU YAŞAYACAK

Dünya Bankası, bu konuda gerekli çalışmalara öncelik verilmediği takdirde 2030 yılında 2.4 milyar insanın yemek pişirme yoksulluğu yaşayarak en basit mutfak gereksinimleri olmadan, temiz olmayan şartlarda besleneceğini vurguladı.