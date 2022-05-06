Dünya birincisi Muhsin Kara, Van'da ezan okudu

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birinci olan Vanlı imam Muhsin Kara, geldiği memleketinde okuduğu ezanla herkesi mest etti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, memleketi Van'a gitti.

Ramazan Bayramı’nı burada geçiren Kara, camide Kur'an-ı Kerim, ardından da cuma namazı için ezan okudu.

Kara hem tilaveti hem de okuduğu ezanla kulakların pasını sildi.

Vanlı olmaktan gurur duyuyor

Namaz sonrası AA'ya konuşan Muhsin Kara, Vanlı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Suudi Arabistan televizyonunda 2019 yılından itibaren yapılan, 80 ülkeden 42 bin yarışmacının başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katıldığını belirten Muhsin Kara, şunları söyledi:

“En çok da şunun için şükrediyorum…”

“Allah'ımıza hamdolsun hem milletimiz hem ülkemiz hem de doğup büyüdüğüm memleketim adına çok güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Rabbime sonsuz hamdediyorum, bize böyle bir lütuf ve ihsanda bulunduğu için. En çok da şunun için şükrediyorum; insanlar artık Kur’an-ı Kerim ve ezan okuyarak da bir yerlere gelebileceğini, Allah'a hizmet edebileceklerini, dünyevi ve uhrevi birçok nimete gark olacaklarını bu vesileyle görmüş oldular.”







