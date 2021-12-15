Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada çay şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, Dünya Çay Günü'nde çay demleme inceliklerinden bahsetti.

Dünyada her yıl 15 Aralık ‘Dünya Çay Günü’ olarak kutlanıyor.

Dünyada ise en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında en başta Türkiye yer alıyor.

ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ ANLATILDI

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada en iyi çay sunum şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, ‘Dünya Çay Günü’nde güzel çay demlemenin inceliklerini anlattı.

Dünya Çay Günü'nde çay demleme teknikleri anlatıldı VİDEO

"DOĞRU BİLİNEN BİR YANLIŞ YAPILIYOR"

Kondakçı, “Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Kireçsiz su ve kaliteli bir çayla birlikte en önemli unsur tabii ki doğru teknikle çay demlemektir. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15-20 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir." şeklinde konuştu.

"BİZE HER GÜN ÇAY GÜNÜ"

Kondakçı, Rizeliler de çayı severek tükettiklerini belirterek kendileri için her günün 'çay günü' olduğunu söyledii.

"ÇAY BENİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Çay tiryakisi Şemsi Pehlivan, “Çay benim için olmazsa olmaz. Sabah çayla başlarım, çayımı içmeden de yatmam. Günde 15-20 bardak çay tüketirim.” dedi.

"YORGUNLUĞUMU ÇAYLA ATARIM"

"Bana her gün çay günü." diyen Hatice Öztürk ise, “Ne içersiniz, dendiğinde ilk tercihim çaydır. Lezzetli bir çay da bulmuşsam, 3-5 bardak içmeden de bırakmam. Tekniklerini öğrendim, güzel de çay demlerim. Tüm yorgunluğumu çayla atarım. Bugün Dünya Çay Günü’ymüş ama bana her gün çay günü.” ifadelerini kullandı.

"RİZE'DE ÇAY İÇMEYEN, ÇAY İÇTİM DEMESİN"

Muhammet Salman da “Çay Rize’de içilir. Rize’de çay içmeyen, çay içtim demesin. Herkesin Dünya Çay Günü’nü kutluyorum. Çay içmeye devam edin.” dedi.

























