Kadınları özel ve değerli hissettirmek için her gün sürpriz yapılabilir ama özellikle Kadınlar Günü'nü bekleyenler, "Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Kadınlara sürpriz yapmak ya da onları mutlu etmek için belirli günlere ihtiyaç yok ancak Kadınlar Günü bunun için iyi bir bahane olabilir.

Kadınların öneminin vurgulandığını ve herkes tarafından büyük ilgi gören Dünya Kadınlar Günü ilk Birleşmiş Milletler tarafından ortaya çıktı.

Tüm dünyada kutlanan ve her kadının hakkının savunulması gerektiğine dair detayların öne çıktığı Kadınlar Günü'nün zamanı araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022?" sorusuna dair detayları merak ediyor.

Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022? İşte Kadınlar Günü'nün tarihi...

2022 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya kadınlar günü her sene 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Uluslararası bir gün olan 8 Mart 2022 yılında ise Salı gününe denk gelecek.

Bu özel gün, dünyada bazı ülkeler tarafından resmi tatil olarak kabul edilirken bazı ülkelerde de böyle bir uygulama yer almıyor. Kimi ülkelerde protestolar yapılırken kimi ülkelerde ise kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Dünya Kadınlar Günü, 1960 yılının sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde kutlanmaya başlandı ardından ise Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.