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    Dünya Kupası maçları TRT 1 frekans bilgileri! TRT 1 frekans bilgileri 2022..

    TRT 1 ve TRT SPOR'u daha kaliteli bir şekilde izlemek için frekansını güncelle Dünya Kupası maçlarını daha heyecanlı izle..
    • 17.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:32
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    Dünya Kupası maçları TRT 1 frekans bilgileri! TRT 1 frekans bilgileri 2022..

    2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım tarihinde başlıyor. 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    Dün oynanan Türkiye - İskoçya maçında bir hatırlatma yapan TRT 1 Dünya Kupası maçları öncesi daha kaliteli bir yayın izlemek için frekans bilgilerinin güncellenmesini istedi.

    Vatandaşlar TRT 1 güncel frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Frekans bilgilerinizi güncelleyerek Dünya Kupası maçlarını daha keyifli şekilde izleyebilirsiniz.

    Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT frekans bilgilerinin güncellenmesi için vatandaşlara hatırlatmalar yapıyor.

    İşte TRT1 frekans bilgileri

    Uydu: TÜRKSAT 4A

    Frekans: 11794

    Polarizasyon: V (Dikey)

    Sembol Oranı: 30000

    FEC: 3/4


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