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    Dünya Meteoroloji Örgütü sıcak hava dalgalarına karşı uyardı

    Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi.
    • 19.07.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 17:40
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    Dünya Meteoroloji Örgütü sıcak hava dalgalarına karşı uyardı

    Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuştu.

    "Etkileri en az 2060'a kadar sürecek"

    Son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulunan Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek." dedi.

    "Sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek"

    Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek." tespitinde bulundu.

    Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere "doping etkisi" yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.

    Dünya Meteoroloji Örgütü sıcak hava dalgalarına karşı uyardı #1

    Avrupa'da etkisini göstermeye başladı

    Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün "gece en yüksek sıcaklık" görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

    Dünya Meteoroloji Örgütü sıcak hava dalgalarına karşı uyardı #2


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