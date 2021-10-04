Dünya Mimarlık Günü kutlama mesajları 2021

Dünya Mimarlık Günü bugün kutlanırken, bu mesleğe gönül verenler ve bu mesleği yapan yakınları olanlar ise kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel Dünya Mimarlık Günü kutlama mesajları...

Mimarlık hem popüler hem de oldukça zor bir meslek olarak karşımıza çıkarken, her Ekim ayının 4'ü ise Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu seneki tema “Sağlıklı bir dünya için temiz çevre” olarak belirlendi.

Mimarlar en iyi en sağlam ve en kaliteli evleri en güzel çevre düzenlemesini yapmak için uğraşırken, bir yandan bu özel gün için yayınlanan kutlama mesajlarına ulaşmak istiyor.

Bu mesleği yapan eşi ve dostuna güzel bir mesaj atmak isteyenler yine kutlama mesajlarına ilişkin araştırma yapıyor.

İşte en güzel Dünya Mimarlık Günü kutlama mesajları...

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Hayalleriyle bize konforlu bir yuva kazandıran tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Yaşam alanlarımızı şekillendiren mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Kültürel değerlerimizden ilham alarak geleceğimizi eşsiz mimari eserlerle güzelleştiren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız…

Kentlere ruhunu veren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun..

Küçük dokunuşları ile hayatlarımızda büyük etki yaratan, estetik yaklaşımları ile medeniyeti binalara sığdıran tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun...

Sağlıklı ve Mutlu Kentlerde Yaşamak Dileğiyle... Dünya Mimarlık Günü'nüzü Kutlarız.

Hünerli elleriyle, yaşam alanlarımızla birlikte hayatlarımızı da güzelleştiren tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Türkiye’nin inşasına önemli katkılar sunan ve insanımızın içinde yaşadığı yapıları, dayanıklılık, estetik ve kullanışlılık esasıyla tasarlayan mimarlarımızın “Dünya Mimarlık Günü” kutlu olsun.

Bugün Dünya Mimarlık Günü... Hayata güzel başlangıçlar yapmamızda büyük emeği ve katkısı olan değerli mimarların en özel günü kutlu olsun.

Geçmişten geleceğe eserleriyle kentlerimize imzalarını atan tüm meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun...

Unutulmamalıdır ki, Bir kentin mimari yapısı ve şehircilik anlayışı, o şehrin insanlarının kültür seviyesini gösterir. Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun.