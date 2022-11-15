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- Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..
Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..
- 15.11.2022 - 13:47
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bugün yaptığı açıklama ile dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan raporda ilerleyen yıllarda dünya nüfusunun ne kadar olacağı açıklandı.
Rapora göre dünya nüfusunun 2030 yılında 8.5 milyar, 2050 yılında 9.7 milyar ve 2100 yılında ise 10.4 milyara ulaşması bekleniyor.
En kalabalık ülkeler
1- Çin: 1,43 milyar
2- Hindistan: 1,38 milyar
3-Amerika Birleşik Devletleri: 331milyon
4- Endonezya: 273 milyon
5- Pakistan: 220,8 milyon
6- Brezilya: 212,5 milyon
7- Nijerya: 206,1 milyon
8- Bangladeş: 164,6 milyon
9- Rusya: 145,9 milyon
10- Meksika: 128,9 milyon
11- Japonya: 126,4 milyon
12- Etiyopya: 114,9 milyon
13- Filipinler: 109,5 milyon
14- Mısır: 102,3 milyon
15- Vietnam: 97,3 milyon
16- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 89 milyon
17- Türkiye: 84,3 milyon
Kıtaların nüfusu
Asya: 4,64 milyar
Afrika: 1,34 milyar
Avrupa: 747,5 milyon
Güney Amerika ve Karayipler: 654 milyon
Kuzey Amerika: 369 milyon
Okyanusya: 42,6 milyon