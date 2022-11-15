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    Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..

    Dünya nüfusu tarihi bir rakama ulaşıldı. İşte yeni dünya nüfusu ve en kalabalık ülkeler sıralaması..
    • 15.11.2022 - 13:47
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    Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..

    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bugün yaptığı açıklama ile dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını açıkladı.

    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan raporda ilerleyen yıllarda dünya nüfusunun ne kadar olacağı açıklandı.

    Rapora göre dünya nüfusunun 2030 yılında 8.5 milyar, 2050 yılında 9.7 milyar ve 2100 yılında ise 10.4 milyara ulaşması bekleniyor.

    En kalabalık ülkeler

    1- Çin: 1,43 milyar

    2- Hindistan: 1,38 milyar

    3-Amerika Birleşik Devletleri: 331milyon

    4- Endonezya: 273 milyon

    5- Pakistan: 220,8 milyon

    6- Brezilya: 212,5 milyon

    7- Nijerya: 206,1 milyon

    8- Bangladeş: 164,6 milyon

    9- Rusya: 145,9 milyon

    10- Meksika: 128,9 milyon

    11- Japonya: 126,4 milyon

    12- Etiyopya: 114,9 milyon

    13- Filipinler: 109,5 milyon

    14- Mısır: 102,3 milyon

    15- Vietnam: 97,3 milyon

    16- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 89 milyon

    17- Türkiye: 84,3 milyon

    Kıtaların nüfusu

    Asya: 4,64 milyar

    Afrika: 1,34 milyar

    Avrupa: 747,5 milyon

    Güney Amerika ve Karayipler: 654 milyon

    Kuzey Amerika: 369 milyon

    Okyanusya: 42,6 milyon


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