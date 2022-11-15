Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..

Dünya nüfusu kaç milyar oldu? Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte en kalabalık ülkeler sıralaması..

Dünya nüfusu tarihi bir rakama ulaşıldı. İşte yeni dünya nüfusu ve en kalabalık ülkeler sıralaması..

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bugün yaptığı açıklama ile dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan raporda ilerleyen yıllarda dünya nüfusunun ne kadar olacağı açıklandı.

Rapora göre dünya nüfusunun 2030 yılında 8.5 milyar, 2050 yılında 9.7 milyar ve 2100 yılında ise 10.4 milyara ulaşması bekleniyor.

En kalabalık ülkeler

1- Çin: 1,43 milyar

2- Hindistan: 1,38 milyar

3-Amerika Birleşik Devletleri: 331milyon

4- Endonezya: 273 milyon

5- Pakistan: 220,8 milyon

6- Brezilya: 212,5 milyon

7- Nijerya: 206,1 milyon

8- Bangladeş: 164,6 milyon

9- Rusya: 145,9 milyon

10- Meksika: 128,9 milyon

11- Japonya: 126,4 milyon

12- Etiyopya: 114,9 milyon

13- Filipinler: 109,5 milyon

14- Mısır: 102,3 milyon

15- Vietnam: 97,3 milyon

16- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 89 milyon

17- Türkiye: 84,3 milyon

Kıtaların nüfusu

Asya: 4,64 milyar

Afrika: 1,34 milyar

Avrupa: 747,5 milyon

Güney Amerika ve Karayipler: 654 milyon

Kuzey Amerika: 369 milyon

Okyanusya: 42,6 milyon