Dünya turu yapan Fransız çift Türkiye'ye hayran kaldı Van'dan Fransa'ya kadar bisiklet sürecek olan Fransız çift, Türk insanının kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini söyledi.

İHA

Fransız çift 37 yaşındaki Thomas Jourdain ve 33 yaşındaki Marion Belloteau bisiklet ile dünya turuna çıktı.

Fransa’ya kadar bisikletle gitmeyi hedefleyen çift, başlangıcı Van’dan yaptı.

Günde ortalama 80 kilometre yol kat eden ve geceleri çadırda kalan çiftin son durağı Elazığ oldu.

Türkiye’nin ve insanlarının muhteşem olduğunu dile getiren Jourdain, ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Türk insanının kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini dile getiren Jourdain, Türk yemeklerinin de çok güzel olduğunu dile getirdi.

60 günde İstanbul’a varacak olan çift, manzaraların tadını çıkartarak adım adım ilerlediklerini kaydetti.

"Türkiye muhteşem"

Tur hakkında bilgi veren Thomas Jourdain, şunları söyledi: