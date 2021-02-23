Dünyaca ünlü Çığlık tablosunun üzerindeki yazının gizemi çözüldü

Edvard Much'un ünlü tablosu Çığlık'ın üzerindeki yazıyı yazanın kendisi olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en çok tanınan tablolarından biri olan ‘’Çığlık’’ tablosunun üzerindeki küçük ve zor seçilebilen yazıyla yazılan bir cümle, sanat dünyasında birçok varsayımın üretilmesini beraberinde getirmişti.

Resmin sol üst köşesine kurşun kalemle "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazısı bulunuyordu.

YAZININ SAHİBİ BULUNDU

Norveç Ulusal Müzesi'nin kızılötesi taramalarla yaptığı testler, yazıyı yazanın Edvard Munch'un kendisi olduğunu belirledi.

ilk olarak 1893'te, o dönem Kristiania adıyla bilinen Munch'un memleketi Oslo'da sergilenen eser, kaygının evrensel bir ifadesi haline gelmişti. Resmin etkileri 90'ların Hollywood korku filmi serisi Çığlık'tan (Scream) günümüz emojilerine kadar görülüyor.

KİMİN YAZDIĞI MEREK EDİLİYORDU

Sanat eleştirmenleri uzun süredir yazıyı öfkeli birilerinin mi, yoksa hayatı boyunca psikiyatrik sorunlar yaşayan Munch'un kendisinin mi yazdığını sorguluyordu.

Müze, Munch'un kendi günlükleri ve mektuplarındaki el yazısıyla, resimdeki yazıyı yeni bir teknoloji kullanarak karşılaştırdı ve yazının ressamın kendisine ait olduğu sonucuna vardı. Eser Oslo'da gelecek yıl açılacak yeni bir müzede sergilenmek üzere elden geçirildi.

‘’YAZININ MUNCH’UN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNDAN ŞÜPHE YOK’’

Müzenin küratörü Mai Britt Guleng, "Yazının Munch'un kendisine ait olduğundan şüphe yok. Hem el yazısının kedisi hem de Munch'un resmi Norveç'te gösterdiği 1895'te yaşananlar hep aynı sonuca işaret ediyor" dedi.

1994'te Çığlık tablosu Norveç'teki bir müzeden çalınmış ve İngiliz dedektiflerin gizli operasyonuyla yeniden bulunmuştu.

Ünlü ressam Edvard Munch’un 1893 yılında resmettiği Çığlık tablosundaki gizemli yazının yapılan incelemeler sonucu ressama ait olduğu saptandı.