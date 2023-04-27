Dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler! İşte dünyanın en zengin şehirleri..

Dünyada 1 milyar dolar üzeri serveti bulunan 2600'den fazla kişi var. Peki bu milyarderlerin nerelerde yaşadığını hiç merak ettiniz mi?
Dünyada yaşayan milyarderlerin yaşadığı bazı şehirler ön plana çıkıyor.
İşte Forbes dergisine göre dünyada en çok milyarderin yaşadığı o şehirler..
1 - New York /ABD
New York'ta bulunan milyarder sayısı: 101
Toplam: 616.8 milyar dolar
2 - Hong Kong
Hong Kong'ta bulunan milyarder sayısı: 70
Toplam: 286.8 milyar dolar
3 - Pekin / Çin
Pekin'de bulunan milyarder sayısı: 68
Toplam: 247.2 milyar dolar
4 - Shanghai / Çin
Shanghai'de bulunan milyarder sayısı: 65
Toplam: 181.9 milyar dolar
5 - Londra / İngiltere
Londra'da bulunan milyarder sayısı: 63
Toplam: 294.9 milyar dolar
6- Moskova / Rusya
Moskova'da bulunan milyarder sayısı: 61
Toplam: 307.1 milyar dolar
7 - Mumbai / Hindistan
Mumbai'de bulunan milyarder sayısı: 56
Toplam: 276.4 milyar dolar
8 - Shenzhen / Çin
Shenzhen'de bulunan milyarder sayısı: 54
Toplam: 246 milyar dolar
9 - Singapur
Singapur'da bulunan milyarder sayısı: 46
Toplam: 133.3 milyar dolar
10 - Delhi / Hindistan
Delhi'de bulunan milyarder sayısı: 37
Toplam: 116.4 milyar dolar