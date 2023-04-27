Dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler! İşte dünyanın en zengin şehirleri..

Dünyada 1 milyar dolar üzeri serveti bulunan 2600'den fazla kişi var. Peki bu milyarderlerin nerelerde yaşadığını hiç merak ettiniz mi?

Dünyada yaşayan milyarderlerin yaşadığı bazı şehirler ön plana çıkıyor.

İşte Forbes dergisine göre dünyada en çok milyarderin yaşadığı o şehirler..

1 - New York /ABD

New York'ta bulunan milyarder sayısı: 101

Toplam: 616.8 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

2 - Hong Kong

Hong Kong'ta bulunan milyarder sayısı: 70

Toplam: 286.8 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

3 - Pekin / Çin

Pekin'de bulunan milyarder sayısı: 68

Toplam: 247.2 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

4 - Shanghai / Çin

Shanghai'de bulunan milyarder sayısı: 65

Toplam: 181.9 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

5 - Londra / İngiltere

Londra'da bulunan milyarder sayısı: 63

Toplam: 294.9 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

6- Moskova / Rusya

Moskova'da bulunan milyarder sayısı: 61

Toplam: 307.1 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

7 - Mumbai / Hindistan

Mumbai'de bulunan milyarder sayısı: 56

Toplam: 276.4 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

8 - Shenzhen / Çin

Shenzhen'de bulunan milyarder sayısı: 54

Toplam: 246 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

9 - Singapur

Singapur'da bulunan milyarder sayısı: 46

Toplam: 133.3 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!

10 - Delhi / Hindistan

Delhi'de bulunan milyarder sayısı: 37

Toplam: 116.4 milyar dolar

Dünyada en çok dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler!