Dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler! İşte dünyanın en zengin şehirleri.. Dünya genelinde en çok milyarderin yaşadığı şehirler belli oldu. Peki en çok milyarder hangi şehirde yaşıyor? İşte o şehirler..

Dünyada 1 milyar dolar üzeri serveti bulunan 2600'den fazla kişi var. Peki bu milyarderlerin nerelerde yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Dünyada yaşayan milyarderlerin yaşadığı bazı şehirler ön plana çıkıyor. İşte Forbes dergisine göre dünyada en çok milyarderin yaşadığı o şehirler.. 1 - New York /ABD New York'ta bulunan milyarder sayısı: 101 Toplam: 616.8 milyar dolar 2 - Hong Kong Hong Kong'ta bulunan milyarder sayısı: 70 Toplam: 286.8 milyar dolar 3 - Pekin / Çin Pekin'de bulunan milyarder sayısı: 68 Toplam: 247.2 milyar dolar 4 - Shanghai / Çin Shanghai'de bulunan milyarder sayısı: 65 Toplam: 181.9 milyar dolar 5 - Londra / İngiltere Londra'da bulunan milyarder sayısı: 63 Toplam: 294.9 milyar dolar 6- Moskova / Rusya Moskova'da bulunan milyarder sayısı: 61 Toplam: 307.1 milyar dolar 7 - Mumbai / Hindistan Mumbai'de bulunan milyarder sayısı: 56 Toplam: 276.4 milyar dolar 8 - Shenzhen / Çin Shenzhen'de bulunan milyarder sayısı: 54 Toplam: 246 milyar dolar 9 - Singapur Singapur'da bulunan milyarder sayısı: 46 Toplam: 133.3 milyar dolar 10 - Delhi / Hindistan Delhi'de bulunan milyarder sayısı: 37 Toplam: 116.4 milyar dolar