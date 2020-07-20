Dünyada sadece Bartın’da olan bitki türü keşfedildi

Dünyada sadece Bartın’da olan bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından keşfedilen ve dünyada sadece Bartın’da bulunan bitki türüne Bartın Geveni ismi verildi.

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj ve Süs Bitkileri ile Ormancılık ve Orman Ürünleri gibi programların yer aldığı Bartın Üniversitesi’nden bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif daha yapıldı.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol’un 2013-2016 yılları arasında Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde sürdürülen floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü, 3 yıl süren çalışmaların sonucunda bilim dünyasına kazandırıldı.

DÜNYADA SADECE BARTIN’DA VAR

Herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda dünyada sadece Bartın’da olduğu tespit edilen bitki, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden “Acta Botanica Croatica” adlı dergide, bilim dünyası için yeni bir bitki türü olarak yayınlandı.

Dünyada sadece Bartın’da olan bitki türü keşfedildi İZLE

Bitki türü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından “Doğa Koruma Açısından Küresel Düzeyde Öncelikli Ekolojik Bölgeler” arasında kabul edilen ve tehlike altındaki “Karadeniz Nemli Karstik Orman” ekosistemlerinin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlarından olan Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın bölümünde keşfedildi.

YENİ TÜRE “BARTIN” İSMİ VERİLDİ

Bu çalışma ile yayılış alanı ilk defa Bartın sınırları olan, dünya için yeni bir endemik bitki türünün keşfedildiğini ifade eden Dr. Tunçkol, yeni bir geven türü olan bu bitkiye, “Astragalus bartinense” (Bartın Geveni) adının verildiğini söyledi.

Tunçkol, “2017 yılında Prof. Dr. Necmi Aksoy danışmanlığında tamamlanan TÜBİTAK destekli; ‘Küre Dağları Milli Parkı’nın Bitki Toplumları ve Florası (Bartın Bölümü)’ adlı doktora tez çalışmasında bu bitki türü keşfedilmiş ve Türk botanikçilerle birlikte isimlendirilmiştir.” dedi.

“GÖSTERİŞLİ ÇİÇEKLERİ İLE KAYALIKLARI BİR HALI GİBİ ÖRTÜYOR”

Keşfedilen bitki türü hakkında bilgiler veren Tunçkol, “Bartın Geveni (Astragalus bartinense), Baklagiller (Fabaceae) familyasından, geven (Astragalus sp.) cinsinin, Tapinodes Bunge seksiyonuna aittir. Oldukça gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve kayalık habitatlarda adeta yer örtücü bir halı gibi doğayı sarıp sarmalayan bu yeni bitki, park ve bahçelerde özellikle ‘kaya bahçeleri’ ve ‘yer örtücü’ süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinde sahiptir.” ifadelerini kullandı.