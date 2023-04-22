Dünyanın en büyük İslam Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İHA

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve bünyesinde 8 binden fazla mezar bulunduran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"Herkes gelip görmeli"

Kocaeli’nden Ahlat’a ilk defa gelerek tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ettiğini belirten Mehmet Aynalı, şunları söyledi:

Kocaeli’nden geldik buraları geziyoruz. Buralar gezmeye değer. Burası Selçuklu döneminden kalmış tarihi bir mezarlık. Bizlerde çocuklarımızın vasıtasıyla gezdik. Buralar çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz.

"Çok güzel yerler"

Selma Aynalı isimli ziyaretçi ise gezmeye geldiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Gelmek görmek isteyenler buyursun gelsinler. Çok güzel yerler, ilk defa geliyoruz. Van Gölü çok güzel. Mezarlıkları güzel.

"Güzel tarihi eserler var"

Midyat’tan gelen ziyaretçi Terhis Er de, şunları söyledi: