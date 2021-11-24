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    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

    ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, Dünyanın En Güçlü Orduları'nı sıraladı. Listede Türkiye de en güçlü 30 ülke arasında yer aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sırası...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 19:12
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    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

    Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2021 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı.

    ABD askeri istatistik sitesinin verileri baz alınarak hazırlanan ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 30 ülke yer alıyor.

    Türkiye'nin de yer aldığı listede Pakistan yükselirken, İsrail, Mısır, Almanya ve Kuzey Kore düşüş gösterdi.

    İşte Global Firepower şirketinin belirlediği dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sırası...

    İŞTE GLOBAL FİREPOWER’IN LİSTESİ

    1. ABD

    • 2 milyon 245 bin askeri personel
    • 13 binin üzerinde uçak
    • 6 bin 100 tank
    • 40 bin zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #1

    2. RUSYA

    • 3.5 milyonun üzerinde askeri personel
    • 4 bin 144 uçak
    • 13 bin tank
    • 27 bin 100 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #2

    3. ÇİN

    • 3 milyon 335 bin askeri personel
    • 3 bin 260 adet uçak
    • 3 bin 205 tank
    • 35 bin zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #3

    4. HİNDİSTAN

    • 5 milyonun üzerinde askeri personel
    • 2 bin 119 uçak
    • 4 bin 730 tank
    • 10 bin zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #4

    5. JAPONYA

    • 319 bin askeri personel
    • 1480 uçak
    • 1004 tank
    • 5 bin 500 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #5

    6. GÜNEY KORE

    • 7 milyona yakın askeri personel
    • 1581 uçak
    • 2 bin 600 tank
    • 14 bin 11 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #6

    7.FRANSA

    • 450 bin asker
    • 1000'in üzerinde uçak
    • 406 tank
    • 6 bin 420 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #7

    8. İNGİLTERE

    • 275 bin askeri personel
    • 738 uçak
    • 109 tank
    • 5 bin 500 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #8

    9. BREZİLYA

    • 2 milyonun üzerinde askeri personel
    • 439 tank
    • 676 uçak

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #9

    10. PAKİSTAN

    • 1.7 milyonluk askeri personel
    • 2 bin 680 tank
    • 10 bine yakın zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #10

    11. TÜRKİYE

    Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu oldu.

    • 895 bin askeri personel
    • 206 savaş uçağı
    • 3 bin 45 tank
    • 149 deniz gücü

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #11

    12. İTALYA

    • 317 bin askeri personel
    • 876 uçak
    • 200 tank
    • 8 bin 500 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #12

    13. MISIR

    • 1 milyon 330 bin askeri personel
    • 1053 uçak
    • 3 bin 735 tank
    • 11 bin zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #13

    14. İRAN

    • 1 milyon 925 bin askeri personel
    • 516 uçak
    • 3 bin 709 tank
    • 8 bin 500 zırhlı araç

    Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye nin sıralamadaki yeri #14

    DİĞER ÜLKELER

    15 - Almanya

    16 - Endonezya

    17 - Suudi Arabistan

    18 - İspanya

    19 - Avustralya

    20 - İsrail

    21 – Kanada

    22 - Tayvan

    23 – Polonya

    24 – Vietnam

    25 – Ukrayna

    26 – Tayland

    27 – Cezayir

    28 – Kuzey Kore

    29 - Yunanistan

    30 - İsviçre

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