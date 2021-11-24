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- Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 19:12
Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2021 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı.
ABD askeri istatistik sitesinin verileri baz alınarak hazırlanan ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 30 ülke yer alıyor.
Türkiye'nin de yer aldığı listede Pakistan yükselirken, İsrail, Mısır, Almanya ve Kuzey Kore düşüş gösterdi.
İşte Global Firepower şirketinin belirlediği dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sırası...
İŞTE GLOBAL FİREPOWER’IN LİSTESİ
1. ABD
- 2 milyon 245 bin askeri personel
- 13 binin üzerinde uçak
- 6 bin 100 tank
- 40 bin zırhlı araç
2. RUSYA
- 3.5 milyonun üzerinde askeri personel
- 4 bin 144 uçak
- 13 bin tank
- 27 bin 100 zırhlı araç
3. ÇİN
- 3 milyon 335 bin askeri personel
- 3 bin 260 adet uçak
- 3 bin 205 tank
- 35 bin zırhlı araç
4. HİNDİSTAN
- 5 milyonun üzerinde askeri personel
- 2 bin 119 uçak
- 4 bin 730 tank
- 10 bin zırhlı araç
5. JAPONYA
- 319 bin askeri personel
- 1480 uçak
- 1004 tank
- 5 bin 500 zırhlı araç
6. GÜNEY KORE
- 7 milyona yakın askeri personel
- 1581 uçak
- 2 bin 600 tank
- 14 bin 11 zırhlı araç
7.FRANSA
- 450 bin asker
- 1000'in üzerinde uçak
- 406 tank
- 6 bin 420 zırhlı araç
8. İNGİLTERE
- 275 bin askeri personel
- 738 uçak
- 109 tank
- 5 bin 500 zırhlı araç
9. BREZİLYA
- 2 milyonun üzerinde askeri personel
- 439 tank
- 676 uçak
10. PAKİSTAN
- 1.7 milyonluk askeri personel
- 2 bin 680 tank
- 10 bine yakın zırhlı araç
11. TÜRKİYE
Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu oldu.
- 895 bin askeri personel
- 206 savaş uçağı
- 3 bin 45 tank
- 149 deniz gücü
12. İTALYA
- 317 bin askeri personel
- 876 uçak
- 200 tank
- 8 bin 500 zırhlı araç
13. MISIR
- 1 milyon 330 bin askeri personel
- 1053 uçak
- 3 bin 735 tank
- 11 bin zırhlı araç
14. İRAN
- 1 milyon 925 bin askeri personel
- 516 uçak
- 3 bin 709 tank
- 8 bin 500 zırhlı araç
DİĞER ÜLKELER
15 - Almanya
16 - Endonezya
17 - Suudi Arabistan
18 - İspanya
19 - Avustralya
20 - İsrail
21 – Kanada
22 - Tayvan
23 – Polonya
24 – Vietnam
25 – Ukrayna
26 – Tayland
27 – Cezayir
28 – Kuzey Kore
29 - Yunanistan
30 - İsviçre