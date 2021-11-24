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Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en güçlü 30 ordusu belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, Dünyanın En Güçlü Orduları'nı sıraladı. Listede Türkiye de en güçlü 30 ülke arasında yer aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sırası...