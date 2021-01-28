Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli şehirleri

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli şehirleri

Numbeo araştırma şirketi, şehirlerin güvenliği konusunda yaptığı araştırmasını açıkladı. Eskişehir, listeye en güvenli 8. şehir olarak girdi.

Numbeo araştırma şirketi, 2020 yılında dünyanın en güvenli ve en tehlikeli şehirlerini açıkladı.

ESKİŞEHİR İLK 10'DA

Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, üst üste beşinci kez ilk sırada yer aldı.

Araştırmada Türkiye’den Eskişehir, ilk 10’da yer alarak en güvenli 8’nci şehir oldu.



Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer alırken, listede son sırada Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor.

İSTANBUL 263'ÜNCÜ SIRADA

İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir bulunurken, başkent Ankara 183’ncü sırada kendine yer buldu.

İstanbul ise 52,5 puanla 263’ncü sırada.

EN GÜVENLİ ŞEHİRLER

1. Abu Dabi, BAE

2. Doha, Katar

3. Taipei, Tayvan

4. Quebec, Kanada

5. Zürih, İsviçre

6. Şarika, BAE

7. Dubai, BAE

8. Eskişehir, Türkiye

9. Münih, Almanya

10. Trieste, İtalya





EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.6 puanla yine zirvede yer alıyor.

En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kent bulunuyor. Listede Güney Afrika’dan turistlerin uğrak noktalarından Johannesburg en tehlikeli şehirler sıralamasında 5’nci sırada yer alırken, Brezilya’dan Rio de Janeiro 10’ncu sırada yer alıyor.

EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER

1. Karakas, Venezuela

2. Port Moresby, Papua Yeni Gine

3. Pretoria, Güney Afrika

4. Durban, Güney Afrika

5. Johannesburg, Güney Afrika

6. San Pedro Sula, Honduras

7. Pietermaritzburg, Güney Afrika

8. Natal, Brezilya

9. Fortaleza, Brezilya

10. Rio de Janeiro, Brezilya