Dünyanın en güzel kızı büyüdü

Şimdilerde pandemi nedeniyle Paris'teki evinden sık sık fotoğraf paylaşan model Thylane Blondeau, 19 yaşına bastı.

2007 yılında 'Dünyanın en güzel kızı' seçilen Thylane Blondeau, zaman içindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Dergilerde fotoğrafları çıktığında 6 yaşında olan Blondeau, 19 yaşına bastı.

2018 yılında da en güzel yüz olarak seçilen Blondeau, ikinci kez dünyaya adını güzelliği ile duyurmuş oldu.

KENDİ MARKASINI ÇIKARDI

Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve ünlü Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan Thylane; L'Officiel, Vogue gibi pek çok ünlü dergiye kapak oldu.

Ünlü model, kendi markasını çıkararak, farklı bir sektöre de adım attı.

3.5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Thylane Blondeau, herkesin kendini evlerinde karantinaya aldığı bu dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanarak, hemen hemen her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Güzel modelin paylaşımları büyük beğeni toplarken, 3.5 milyon olan takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.