Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den tek bir köy var

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den tek bir köy var

İngiltere merkezli bir kuruluş, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi. Listeye Türkiye'den tek bir köy girdi. İşte en güzel 10 köy...

İngiltere merkezli Uswitch adlı platform, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi.

Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı. Buna göre listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en güzel köyleri listesinde peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi üçüncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güzel 10 köyü...

10. FURNAS

Portekiz'de Povoação belediyesine bağlı olan, 33,88 kilometrekare yüzölçümüne sahip, 1.541 nüfuslu Furnas, listenin 10 sırasında yer alıyor.

Instagram oyu: 227,533

Pinterest oyu: 175

9. TOBERMORY

İskoç İç Hebrides'deki Mull Adası'nın başkenti ve 1973'e kadar tek şehir olan Tobermory köyü, 1788'de bir balıkçı limanı olarak kuruldu.

Instagram oyu: 241,926

Pinterest oyu: 284

8. SHIRAKAWA

Shirakawa, Japonya'nın Gifu prefektörlüğünde bulunan bir köydür. Yüzölçümü 356.55 kilometrekare olan bu köyün nüfusu yaklaşık 1,734'tür.

Instagram oyu: 254,975

Pinterest oyu: 1,706

7. VERNAZZA

İtalya'nın kuzeybatısındaki La Spezia, Liguria eyaletinde bulunan Vernazza kasabası, Cinque Terre bölgesini oluşturan beş kasabadan biridir.

Vernazza kuzeye giden dördüncü şehirdir, araba trafiği yoktur ve İtalyan Rivierası'ndaki en gerçek "balıkçı köylerinden" biri olmaya devam etmektedir.

Instagram oyu: 491,902

Pinterest oyu: 1,232

6. WANAKA

Wanaka Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın Otago bölgesinde popüler bir kayak ve yazlık tatil beldesidir.

Instagram oyu: 565,973

Pinterest oyu: 741

5. MISSION BEACH

Mission Beach, Queensland, Avustralya'daki Cassowary Coast Bölgesi'nde küçük bir sahil kasabasıdır. Toplam nüfusu 3.597 kişi olarak belirlenmiştir.

Instagram oyu: 608,703

Pinterest oyu: 93

4. HALLSTATT

Hallstatt, Avusturya'da bir bölge olan Yukarı Avusturya'da Salzkammergut'da bir köydür ve Hallstätter gölü kıyısındadır. 2001 yılındaki nüfus sayımı 946'dır.

Instagram oyu: 794,326

Pinterest oyu: 4,887

3. GÖREME

Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi, söz konusu listede Asya-Avrupa (Avrasya) kategorisine giren tek bölge olma özelliğini taşıyor.

Göreme beldesi peribacaları, taştan evleri, Anadolu'ya özgü kahvaltı ve yemekleriyle birlikte son yıllarda balon turizmiyle ön plana çıkıyor. Göreme'ye Asya'dan gelen yabancı turistlerin de büyük ilgisi bulunuyor.

Instagram oyu: 1,129,021

Pinterest oyu: 279

2. HA LONG KOYU

1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci sırada yer alıyor.

Instagram oyu: 1,167,858

Pinterest oyu: 160

1. OIA

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

Instagram oyu: 1,609,706

Pinterest oyu: 2,965