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    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den tek bir köy var

    İngiltere merkezli bir kuruluş, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi. Listeye Türkiye'den tek bir köy girdi. İşte en güzel 10 köy...
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 18:25
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    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den tek bir köy var

    İngiltere merkezli Uswitch adlı platform, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi.

    Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı. Buna göre listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı.

    Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

    1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci sırada yer aldı.

    Dünyanın en güzel köyleri listesinde peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi üçüncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güzel 10 köyü...

    10. FURNAS

    Portekiz'de Povoação belediyesine bağlı olan, 33,88 kilometrekare yüzölçümüne sahip, 1.541 nüfuslu Furnas, listenin 10 sırasında yer alıyor.

    Instagram oyu: 227,533

    Pinterest oyu: 175

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #1

    9. TOBERMORY

    İskoç İç Hebrides'deki Mull Adası'nın başkenti ve 1973'e kadar tek şehir olan Tobermory köyü, 1788'de bir balıkçı limanı olarak kuruldu.

    Instagram oyu: 241,926

    Pinterest oyu: 284

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #2

    8. SHIRAKAWA

    Shirakawa, Japonya'nın Gifu prefektörlüğünde bulunan bir köydür. Yüzölçümü 356.55 kilometrekare olan bu köyün nüfusu yaklaşık 1,734'tür.

    Instagram oyu: 254,975

    Pinterest oyu: 1,706

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #3

    7. VERNAZZA

    İtalya'nın kuzeybatısındaki La Spezia, Liguria eyaletinde bulunan Vernazza kasabası, Cinque Terre bölgesini oluşturan beş kasabadan biridir.

    Vernazza kuzeye giden dördüncü şehirdir, araba trafiği yoktur ve İtalyan Rivierası'ndaki en gerçek "balıkçı köylerinden" biri olmaya devam etmektedir.

    Instagram oyu: 491,902

    Pinterest oyu: 1,232

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #4

    6. WANAKA

    Wanaka Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın Otago bölgesinde popüler bir kayak ve yazlık tatil beldesidir.

    Instagram oyu: 565,973

    Pinterest oyu: 741

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #5

    5. MISSION BEACH

    Mission Beach, Queensland, Avustralya'daki Cassowary Coast Bölgesi'nde küçük bir sahil kasabasıdır. Toplam nüfusu 3.597 kişi olarak belirlenmiştir.

    Instagram oyu: 608,703

    Pinterest oyu: 93

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #6

    4. HALLSTATT

    Hallstatt, Avusturya'da bir bölge olan Yukarı Avusturya'da Salzkammergut'da bir köydür ve Hallstätter gölü kıyısındadır. 2001 yılındaki nüfus sayımı 946'dır.

    Instagram oyu: 794,326

    Pinterest oyu: 4,887

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #7

    3. GÖREME

    Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi, söz konusu listede Asya-Avrupa (Avrasya) kategorisine giren tek bölge olma özelliğini taşıyor.

    Göreme beldesi peribacaları, taştan evleri, Anadolu'ya özgü kahvaltı ve yemekleriyle birlikte son yıllarda balon turizmiyle ön plana çıkıyor. Göreme'ye Asya'dan gelen yabancı turistlerin de büyük ilgisi bulunuyor.

    Instagram oyu: 1,129,021

    Pinterest oyu: 279

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #8

    2. HA LONG KOYU

    1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci sırada yer alıyor.

    Instagram oyu: 1,167,858

    Pinterest oyu: 160

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #9

    1. OIA

    Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

    Instagram oyu: 1,609,706

    Pinterest oyu: 2,965

    Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye den tek bir köy var #10

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