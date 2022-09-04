Dünyanın en havalı cadde ve sokakları açıklandı! İstanbul'dan da bir cadde var..

Dünyanın en havalı cadde ve sokakları açıklandı! İstanbul'dan da bir cadde var..

Time Out isimli dergi takipçileriyle yaptığı anket sonuçlarına göre dünyanın en havalı cadde ve sokaklarını seçti.Listede Türkiye'den de bir cadde bulunuyor..

Time Out Dergisi, 20 binden fazla kişinin oy kullandığı dünyanın en havalı cadde ve sokakları anketinin sonuçlarını açıkladı.Oylama sonucunda dünyanın en havalı 33 caddesini seçildi.

Bilindiği üzere Time Out dergisi yaşam tarzı ve seyahat üzerine yayın yapan dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi olarak biliniyor.Time Out dergisinin farklı şehirlerde yaşayan 20 bin takipçisi ile yaptığı oylama ile en havalı caddeler belli oldu.

Türkiye’den de bir cadde bu listeye girmeyi başardı.İstabul Beşiktaş’ta bulunan Süleyman Seba Caddesi dünyanın en havalı 27. caddesi oldu.

İşte dünyanın en havalı 33. caddesi;

- Rue Wellington, Montreal

- Gertrude Caddesi, Melbourne

- Great Western Yolu, Glasgow

- Yongkang Caddesi, Taipei

- Værnedamsvej, Kopenhag

- Karangahape Yolu, Auckland

- Tai Ping Shan Caddesi, Hong Kong

- Yaowarat Yolu, Bangkok

- Oranienstrasse, Berlin

- Hayes Caddesi, San Francisco

- Avenida Ámsterdam, Mexico City

- Kolokotroni, Atina

- Virgil Caddesi, Los Angeles

- Ossington Bulvarı, Toronto

- Via Provenza, Medellin

- Calle Ocho, Miami

- Deptford High Street, Londra

- Praça das Flores, Lizbon

- Oxford Caddesi, Akra

- Wentworth Bulvarı, Şikago

- Kesme Odası Meydanı, Manchester

- Capel Caddesi, Dublin

- Jumeirah Sahil Yolu, Dubai

- Enmore Yolu, Sidney

- Kagurazaka, Tokyo

- Kloof Caddesi, Cape Town

- Süleyman Seba Caddesi, İstanbul

- Calle Echegaray, Madrid

- MacDougal Caddesi, New York

- Carrer del Comte Borrell, Barselona

- Newbury Caddesi, Boston

- Colaba Geçidi, Bombay

- Everton Yolu, Singapur