Dünyanın en iyi çorbalarında bir gurur tablosu! Yayla listede

CNN Travel tarafından yapılan araştırma sonucunda, en iyi çorbalar belli oldu.
Bu en iyi çorbaların yer aldığı listeye giren yayla çorbası ise hepimizi gururlandırdı.
Yayla çorbasını tanımlarken; haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi ifadelere yer verilmesi de dikkati çekti.
Özellikle kış aylarında tüketilen yayla çorbası, tam bir şifa deposu aslında.
Birçok hastalığa iyi gelen bu efsane çorbanın lezzeti, tam anlamıyla kanıtlanmış oldu.
İşte listedeki diğer çorbalar
Banga, Nijerya
Beef pho (phở bò), Vietnam
Borş (Borscht), Ukrayna
Bouillabaisse, Fransa
Caldo verde, Portekiz
Chupe de Camarones, Peru
Gazpacho, İspanya
Groundnut, Afrika
Gumbo, ABD
Harira, Fas
Kharcho, Gürcistan
Lanzhou, Çin
Mohinga, Myanmar
Moqueca de camarão, Brezilya
Soto ayam, Endonezya
Tom yum goong, Tayland
Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus
Tonkotsu ramen, Japonya
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