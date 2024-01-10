Dünyanın en iyi çorbalarında bir gurur tablosu! Yayla listede Dünyanın en iyi ve en lezzetli çorbalarının açıklandığı listede yer alan yayla çorbasının tarifi verilirken, listede başka Türk çorbasının olmaması da dikkati çekti.

ensonhaber.com

CNN Travel tarafından yapılan araştırma sonucunda, en iyi çorbalar belli oldu.

Bu en iyi çorbaların yer aldığı listeye giren yayla çorbası ise hepimizi gururlandırdı.

Yayla çorbasını tanımlarken; haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi ifadelere yer verilmesi de dikkati çekti.

Özellikle kış aylarında tüketilen yayla çorbası, tam bir şifa deposu aslında.

Birçok hastalığa iyi gelen bu efsane çorbanın lezzeti, tam anlamıyla kanıtlanmış oldu.

İşte listedeki diğer çorbalar

Banga, Nijerya

Beef pho (phở bò), Vietnam

Borş (Borscht), Ukrayna

Bouillabaisse, Fransa

Caldo verde, Portekiz

Chupe de Camarones, Peru

Gazpacho, İspanya

Groundnut, Afrika

Gumbo, ABD

Harira, Fas

Kharcho, Gürcistan

Lanzhou, Çin

Mohinga, Myanmar

Moqueca de camarão, Brezilya

Soto ayam, Endonezya

Tom yum goong, Tayland

Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus

Tonkotsu ramen, Japonya