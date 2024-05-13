Dünyanın en iyi kahvaltıları listesinde Türkiye de var

Küresel lezzetleri ön plana çıkaran Taste Atlas platformu, son olarak dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı.
Yapılan sıralamada Türkiye de yer alırken, listedeki yiyecekler göze çarpıyor.
Ülkemiz, katmer ve mercimek çorbası ile sıralamadaki yerini aldı. Katmerden "bir tür tatlı börek" şeklinde söz edildi.
Katmer: Gaziantep'e özgü lezzet
Katmerin, Gaziantep'e özgü bir lezzet olduğu belirtilerek, söz konusu şehir şöyle tanımlandı:
Türkiye'nin gastronomi başkenti ve Güneydoğu Anadolu'da farklı kültür ve mutfakların zengin buluşma noktası.
Bu antik kent, şöhretini dünyanın en kaliteli fıstıklarına ve leziz Antep baklavasına ev sahipliği yapmakla elde etti.
Güne katmerle başlıyorlar
Halkın katmerle güne başladığına dikkat çekildi. Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden öğlene kadar kahvaltıda katmer servis eden fırınlar ve kafeler bulunduğu kaydedildi.
Katmer konusundaki notlar arasında şu bilgi de yer aldı:
Yeni evliler, ilk düğün gecelerinden sonra katmer yiyor. Böylece evliliklerinde umdukları tatlılığı bulmayı umuyorlar.
Mercimek çorbası
Taste Atlas, mercimek çorbasını ise şu ifadelerle tanımladı:
Mercimek çorbası; kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılıyor. Sevilen bir Türk çorbasıdır. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biber ile tatlandırılıyor.
Hazırlanması, doldurulması ve ısıtılması kolay. Bu çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle de lokantalarda kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğinde tüketiliyor.
Listedeki diğer kahvaltı ürünleri için şu sıralama yapıldı:
Bougatsa - Yunanistan
Roti canai - Malezya, Brunei, Tayland
Chilaquiles - Meksika
Nan-e barbari - İran
Banitsa with cabbage (Zelnik) - Kuzey Makedonya
Komplet lepinja - Sırbistan
Kruvasan - Fransa
Jianbing - Çin
Pao de queijo - Brezilya
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