Dünyanın en iyi kahvaltıları listesinde Türkiye de var Katmer ve mercimek, listede Türkiye'yi temsil eden yemekler olarak listelendi.

ensonhaber.com

Küresel lezzetleri ön plana çıkaran Taste Atlas platformu, son olarak dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı.

Yapılan sıralamada Türkiye de yer alırken, listedeki yiyecekler göze çarpıyor.

Ülkemiz, katmer ve mercimek çorbası ile sıralamadaki yerini aldı. Katmerden "bir tür tatlı börek" şeklinde söz edildi.

Katmer: Gaziantep'e özgü lezzet

Katmerin, Gaziantep'e özgü bir lezzet olduğu belirtilerek, söz konusu şehir şöyle tanımlandı:

Türkiye'nin gastronomi başkenti ve Güneydoğu Anadolu'da farklı kültür ve mutfakların zengin buluşma noktası.



Bu antik kent, şöhretini dünyanın en kaliteli fıstıklarına ve leziz Antep baklavasına ev sahipliği yapmakla elde etti.

Güne katmerle başlıyorlar

Halkın katmerle güne başladığına dikkat çekildi. Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden öğlene kadar kahvaltıda katmer servis eden fırınlar ve kafeler bulunduğu kaydedildi.

Katmer konusundaki notlar arasında şu bilgi de yer aldı:

Yeni evliler, ilk düğün gecelerinden sonra katmer yiyor. Böylece evliliklerinde umdukları tatlılığı bulmayı umuyorlar.

Mercimek çorbası

Taste Atlas, mercimek çorbasını ise şu ifadelerle tanımladı:

Mercimek çorbası; kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılıyor. Sevilen bir Türk çorbasıdır. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biber ile tatlandırılıyor.



Hazırlanması, doldurulması ve ısıtılması kolay. Bu çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle de lokantalarda kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğinde tüketiliyor.

Listedeki diğer kahvaltı ürünleri için şu sıralama yapıldı:

Bougatsa - Yunanistan

Roti canai - Malezya, Brunei, Tayland

Chilaquiles - Meksika

Nan-e barbari - İran

Banitsa with cabbage (Zelnik) - Kuzey Makedonya

Komplet lepinja - Sırbistan

Kruvasan - Fransa

Jianbing - Çin

Pao de queijo - Brezilya