Dünyanın en meşhur tabloları hangileridir? İşte dünyanın en ünlü tabloları..

Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan eserlerini sizler için derledik.

Dünyaca ünlü ressamlar tarafından yapılan bu tablolar tüm dünyada popülerliğini korumaktadır.

Milyonlarca sanat sever dünyanın bu en ünlü tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.

İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..

Dünyanın en meşhur tabloları hangileridir? İşte dünyanın en ünlü tabloları..

Venüs'ün Doğuşu / 1486 / Sandro Botticelli

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Çığlık / 1893 / Edvard Munch

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!

Guernica / 1937 / Pablo Picasso

Dünyanın en iyi ressamları tarafından yapılan dünyanın en ünlü tabloları!