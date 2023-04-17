Dünyanın en meşhur tabloları hangileridir? İşte dünyanın en ünlü tabloları.. Dünyanın en ünlü tabloları hangileridir? İşte üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülerliğini asla yitirmeyen dünyanın en ünlü tabloları..

Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan sanat eserlerini sizler için derledik.

Dünyaca ünlü ressamlar tarafından yapılan bu tablolar tüm dünyada popülerliğini korumaktadır.

Milyonlarca sanat sever dünyanın bu en ünlü tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.

İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..

Venüs'ün Doğuşu / 1486 / Sandro Botticelli

Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci

Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci

İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer

Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh

Çığlık / 1893 / Edvard Munch

Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali

Guernica / 1937 / Pablo Picasso