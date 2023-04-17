Dünyanın en meşhur tabloları hangileridir? İşte dünyanın en ünlü tabloları..

Yıllar önce yapılmasına rağmen bugün hala dünyanın en ünlü tabloları olarak anılan sanat eserlerini sizler için derledik.
Dünyaca ünlü ressamlar tarafından yapılan bu tablolar tüm dünyada popülerliğini korumaktadır.
Milyonlarca sanat sever dünyanın bu en ünlü tablolarını görebilmek için seyahatler gerçekleştiriyor.
İşte dünyanın en meşhur tablolarından bazıları..
Venüs'ün Doğuşu / 1486 / Sandro Botticelli
Son Akşam Yemeği / 1498 / Leonardo da Vinci
Mona Lisa / 1503 / Leonardo da Vinci
İnci Küpeli Kız / 1665 / Johannes Vermeer
Yıldızlı Gece / 1889 / Vincent van Gogh
Çığlık / 1893 / Edvard Munch
Belleğin Azmi / 1931 / Salvador Dali
Guernica / 1937 / Pablo Picasso