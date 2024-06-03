Dünyanın en pahalı beşinci gitarı oldu! Kayıp gitarın değeri milyon dolarları buldu… John Lennon ait olan ve yıllardır kayıp olan gitar ortaya çıktı. Ortaya çıkmasının ardından satışa konulan gitarın değeri dudak uçuklattı. Milyon dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı gitarı unvanını aldı. İşte, dünyanın en pahalı gitarı…

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The Beatles adlı müzik grubunun vokalisti olan John Lennon’un 50 yıldır kayıp olan gitarı bulundu. İkonik bir vokalist olan Lennon’un değeri milyon dolarları bulan akustik gitar New York’ta düzenlenen bir müzayedede alıcısıyla buluştu.

Açık artırmanın düzenlendiği Julien Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın 1980'de öldürülen vokalisti Lennon'un 50 yıldır kayıp olan ve bir tavan arasında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu olan 12 telli akustik gitarın bugüne dek satılan en pahalı beşinci gitar olduğu da belitrildi.

Değeri milyonları buldu…

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın vokalisti John Lennon'a ait "kayıp gitar" düzenlenen müzayedede satış rakamı dudak uçuklattı. Dünyanın en pahalı beşinci gitarı olan kayıp gitar 2 milyon 857 bin dolar değerinde rekor bir fiyata satıldı.