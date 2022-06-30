Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı

ABD merkezli global düzeyde araştırmalar yapan anket şirketi, dünyanın en sinirli ülkelerini sıraladı. Buna göre, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Global araştırma şirketi Gallup, ‘Global Emotions’ raporunu yayınladı.

Raporda, dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğu açıklandı.

Türkiye, ikinci sırada

Buna göre, geçtiğimiz yıl üçüncü sırada olan Lübnan ilk sıraya yerleşirken, Türkiye de ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye’yi sırasıyla Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

Ülkenin yarısı sinirli

Lübnan’da halkın yüzde 49’u kendisini ‘sinirli’ olarak tanımlarken, bu oran Türkiye’de yüzde 48 oldu.

Yani ülkemizin neredeyse yarısı sinirli…

En pozitif ülke El Salvador

Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı.

Yani El Salvador, en pozitif ve mutlu ülke seçildi.

Raporu yorumlayan uzmanlar, dünya genelinde devam eden sosyo-ekonomik kriz ve paraların sert değer kaybı karşısında bu sonuçların ‘beklendiğini’ açıkladı.