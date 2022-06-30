Petrol
112.31
-0.12%
Euro
17.4306
0.25%
Dolar
16.6714
0.20%
Altın
972.71
-0.03%
Borsa
2418
0.65%
Bitcoin
324.778
-3.83%
BTXN Coin
6.78
-0.44%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı

    ABD merkezli global düzeyde araştırmalar yapan anket şirketi, dünyanın en sinirli ülkelerini sıraladı. Buna göre, Türkiye ikinci sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı

    Global araştırma şirketi Gallup, ‘Global Emotions’ raporunu yayınladı.

    Raporda, dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğu açıklandı.

    Türkiye, ikinci sırada

    Buna göre, geçtiğimiz yıl üçüncü sırada olan Lübnan ilk sıraya yerleşirken, Türkiye de ikinci sırada yer aldı.

    Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye’yi sırasıyla Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

    Ülkenin yarısı sinirli

    Lübnan’da halkın yüzde 49’u kendisini ‘sinirli’ olarak tanımlarken, bu oran Türkiye’de yüzde 48 oldu.

    Yani ülkemizin neredeyse yarısı sinirli…

    Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı #1

    En pozitif ülke El Salvador

    Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı.

    Yani El Salvador, en pozitif ve mutlu ülke seçildi.

    Raporu yorumlayan uzmanlar, dünya genelinde devam eden sosyo-ekonomik kriz ve paraların sert değer kaybı karşısında bu sonuçların ‘beklendiğini’ açıkladı.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Demir Yumruk Operasyonu'nun ayrıntıları
    İç Haber

    Demir Yumruk Operasyonu'nun ayrıntıları

    Millet İttifakı'na, '11 ay bile dayanamazsınız' dedi
    Gündem

    Millet İttifakı'na, '11 ay bile dayanamazsınız' dedi

    Görüş Bildir