'Dünyanın en uzun adamı' ünvanlı Sultan Kösen oyunu Mardin'de kullandı Boyunun, elinin ve ayaklarının uzunluğu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdıran Sultan Kösen, yerel seçimlerde oyunu kullanan isimler arasında yer aldı. Kösen, seçimin "ülke için hayırlı olmasını" temenni etti.

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AA

Bugün Türkiye'nin her köşesinden seçmen yerel seçim heyecanı ile oyunu kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

İki metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen de bu isimlerden biri oldu.

Kösen, Mardin'in Derik ilçesinin Alibey Mahallesi'nde yaşıyor ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.

Oyunu Alibey Köyü İlkokulu'na kullandı

Mardin'in Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.

Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)