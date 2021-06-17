Dünyanın en uzun boylu adamı koronavirüs aşısı oldu

Dünyanın en uzun boylu adamı koronavirüs aşısı oldu

Dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip Sultan Kösen, koronavirüs aşısı oldu.

Yaşın 35 ve üstüne çekilmesi ve birçok meslek gruplarının da dahil edilmesiyle aşılama büyük bir hızla devam ediyor.

MARDİN'DE AŞI OLDU

Dünyanın en uzun adamı Sultan Köse, Mardin Devlet Hastanesi’nde randevusunu alarak koronavirüse karşı aşısını oldu.

2 METRE 51 SANTİMLİK BOYUYLA DÜNYANIN EN UZUN ADAMI

Sultan Köse, Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre 2 metre 51 santimlik boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip.





