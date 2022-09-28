Dünyanın en uzun boylu kadını ABD'ye gitti

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santim boyundaki Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitti. Gelgi'nin, San Francisco yolcuğu 13 saat sürecek.

Boyu ve “weaver sendromu” hastalığı nedeniyle bugüne kadar seyahat edemeyen 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi’nin ABD’ye gitme hayali gerçek oldu.

Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra San Francisco uçağına gitti.

Sedye ile yolculuk

THY’nin desteğiyle 13 saat sürecek olan bir yolculuğa çıkacak olan Rumeysa, 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak.

Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Uzun süre oturamıyor

DHA’da yer alan habere göre ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, “Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, birçok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etmek sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon.

Fakat omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için sedye ile uçmak durumunda kalacağım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem. Başta THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İsmail Velioğlu ve diğer yetkililerin özel ilgileri sayesinde tüm detaylar kolaylıkla halledildi.” dedi.

Birkaç ay ABD'de kalacak

ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, “Birkaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak.” diye konuştu.