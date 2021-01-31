Dünyanın en uzun köpeği Freddy yaşamını yitirdi

Dünyanın en uzun köpeği olan ve Guinness rekorlar kitabına giren danua cinsi Freddy, 8 yaşında hayatını kaybetti.

Dört ayak üzerindeyken 103,5 santimetre, arka ayaklarının üzerine kalktığında ise 226 santimetre uzunluğunda olan Freddy, 2016 yılında dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.

Herkes tarafından oldukça ilgi gören Freddy'nin, 8 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Danua cinsi köpeğin ölüm haberi ise tüm sevenlerini üzdü.

"HERKES ONU ÖZLEYECEK"

Guinness'ten yapılan açıklamada, "Freddy herkesin yüzüne bir gülümseme getirdi ve Guinness Dünya Rekorları'ndaki herkes tarafından özlenecek" denildi.

Guinness Dünya Rekorları Baş Editörü Craig Glenday ise "Onun öldüğüne hala inanamıyorum" ifadesini kullandı.

"KOCAMAN BİR KALBİ VARDI"

İngiltere'nin Essex şehrinde Freddy ile birlikte yaşayan Claire Stoneman, büyük üzüntü yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"O sadece en uzun köpek değil, aynı zamanda en sevgi dolu ve en büyük kalbe sahip köpekti. O benim hayatımdı. Benim yaşama sebebimdi. O benim neşem ve kızgınlığımdı. Benim canım ve milyonda bir oğlum artık tüm dünya tarafından tanınıyor ve seviliyor."

NBA YILDIZLARINDAN UZUNDU

Öte yandan, kardeşi Fleur ile birlikte yaşayan Freddy'nin bugüne kadar 26 kanepe kırdığının altı çizilirken, elle yemek yemeyi çok sevdiği belirtildi. Freddy'nin günlük yemeği ise 1 kilogram kıyma, 250 gram güveç biftek ve yaklaşık 300 gram karaciğerdi.

Freddy, arka ayaklarının üğzerine kalktığında en uzun NBA oyuncularından bile uzun hale geliyordu.