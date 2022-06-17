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Dünyanın en uzun kulaklı keçisi Simba
48 santimetrelik kulaklara sahip olan Simba, dikkatleri üzerine çekiyor.
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 10:58
- Güncelleme : 17.06.2022 - 11:43
Pakistan'da dünyanın en uzun kulaklı keçisi dünyaya geldi.
Karaçi şehrinde Simba adındaki 9 günlük keçinin kulaklarının her birinin uzunluğu 48 santimetreye ulaşıyor.
Kulaklarıyla dikkat çekiyor
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Simba, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Keçinin kulakları, yürürken ayağına dolanmasın diye boynuna takılan sargıya yerleştiriliyor.
Simba'nın sahibi Muhammad Hassan Narejo, sevimli keçiyi biberonla besliyor.
Dünyanın en uzun kulaklı keçisi Simba ViDEO