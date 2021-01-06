Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından beslenme kuralları

'Mavi Bölge' olarak adlandırılan yerlerde uzun yaşayan insanların daha az et tüketip, bitkisel ürünlere yöneldiği belirlendi.

Dünya genelinde insanların en uzun süre yaşadığı bölgeler "Blue Zone" (Mavi Bölge) olarak adlandırılıyor.

Amerikalı yazar Dan Buettner, doktorlar ve beslenme uzmanlarıyla Japonya, İtalya, Yunanistan, ABD gibi bölgelere giderek, 100 yaş ve üstü insanları mercek altına aldı.

CNBC'nin haberine göre, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını bulmayı hedefleyen Buettner, 150 beslenme alışkanlığını inceleyerek, araştırma sonuçlarını sıraladı:

EN AZ YÜZDE 90 BİTKİSEL BESLENİN

Asırlık insanlar, mevsiminde etkileyici çeşitlilikte bahçe sebzeleri ve yapraklı yeşillikleri (özellikle ıspanak, lahana, pancar ve şalgam yaprağı ve pazı) tüketiyor.

Mevsim dışında ise sebzelerin ya turşusu kuruluyor ya da kurutuluyor. Tüm yıl boyunca "Mavi Bölge" yemeklerinde fasulye, yeşillik, tatlı patates, kepekli tahıllar, meyveler, kuruyemişler ve tohumlar hakim konumda bulunuyor.

ETTEN UZAK DURUN

Ortalama olarak, "Mavi Bölge" sakinleri ayda yaklaşık beş kez 56 gram veya daha az et tüketiyor. Bu da genellikle yemekleri tatlandırmanın bir yolu olarak tercih ediliyor.

BALIKLARA DİKKAT EDİN

Çoğu "Mavi Bölge"de insanlar, haftada üç kez 85 gramdan daha az miktarlarda balık yiyor. Balık türleri sardalya, hamsi ve morina gibi cıvaya ve diğer kimyasallara yüksek seviyede maruz kalmayan ürünler olarak belirlendi.

BAKLAGİL TÜKETİMİ

Fasulye "Mavi Bölge"lerde hüküm sürüyor ve dünyadaki her uzun ömür diyetinin temel taşı konumunda: Nicoya'da siyah fasulye; Akdeniz'de mercimek, nohut ve beyaz fasulye; Okinawa'da soya fasulyesi.

Baklagiller, ortalama olarak yüzde 21 protein, yüzde 77 kompleks karbonhidrat ve az miktarda yağdan oluşuyor. Lif bakımından zengin ve doyurucu olan baklagiller, daha az sağlıklı yiyecekleri diyetten çıkarmaya yardımcı oluyor.

ŞEKERİ AZALTIN

"Mavi Bölge" toplulukları, alışkanlık veya kaza ile değil, kasıtlı olarak şeker tüketiyor. Kuzey Amerikalılar ile aynı miktarda doğal şeker kullanıyorlar. İlave şeker oranı ise bunun sadece beşte biri kadar, yani günde en fazla yedi çay kaşığı.

1970 ile 2000 yılları arasında, Amerikan gıda arzına eklenen şeker miktarının yüzde 25 arttığı belirtildi. Bunun günde yaklaşık 22 çay kaşığı ilave şeker anlamına geldiği kaydedildi.