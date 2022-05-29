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    Dünyanın en yaşlı adamı 113'üncü yaşını kutladı

    Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora, 113. yaş gününde doğum günü pastasındaki mumları söndürdü.
    • 29.05.2022 - 14:29
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    Dünyanın en yaşlı adamı 113'üncü yaşını kutladı

    Dünyanın en yaşlı erkeği bir yaşına daha girdi.

    Venezuela’da bu unvanla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora’nın 113. yaş gününü kutlandı.

    Venezuela'nın Tachira eyaletinin El Cobre kasabasında 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelen Mora, 27 Mayıs 1909’da doğdu.

    "Çok çalış, tatil yap"

    Her sabah güne bir kahve içerek başladığını belirten Mora çevresindekilere, "Çok çalış, tatil yap, erken uyu, Allah’ı sev ve O’nu her zaman kalbinde taşı" nasihatini veriyor.

    Dünyanın en yaşlı adamı 113 üncü yaşını kutladı #1

    Yaşına bağlı sağlık sorunları yaşıyor

    Mora’nın ailesi ve doktorları, yaşlı adamın sadece yaşına bağlı yüksek tansiyon ve işitme sorunlarına sahip olduğunu söylerken, Mora’nın kızı Nelida Perez ise, “En güzel şey, onu her gün sağlıklı görmek. Babamın tıbbi müdahale gerektirecek hiçbir hastalığı yok” dedi.

    Dünyanın en yaşlı adamı 113 üncü yaşını kutladı #2

    Yaşayan en yaşlı kişi 118 yaşında

    Fransız rahibe Lucile Randon, "yaşayan en uzun kişi" unvanını halen elinde bulundururken, bilinen "yaşamış en uzun kişi" ise 122 yıl 164 gün ile Jeanne Calment.

    Dünyanın en yaşlı adamı 113 üncü yaşını kutladı #3

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    Dünyanın en yaşlı adamı 113 üncü yaşını kutladı #5

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