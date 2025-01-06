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Haber Merkezi

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.

Itooka'nın ölümünün ardından yeni rekorun kimde olduğu merak konusu olmuştu.

Rekorun sahibi Brezilya'da ortaya çıktı.

117 YAŞINDA

Dünyanın en yaşlı insanı, Brezilyalı Rahibe Inah Canabarro oldu.

Yaşlı kadın tam olarak 117 yaşında.

Dünya çapında süper asırlık rahibeleri takip eden bir kuruluş olan LongeviQuest, cumartesi günü yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalyedeki rahibenin erken yaşam kayıtlarına göre dünyanın en yaşlı insanı olduğunu ilan etti.

UZUN ÖMÜRÜN SIRRI KATOLİK İNANCI

Teresian rahibe, Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre kentindeki huzurevini ziyaret edenlere, "Genç, güzel ve cana yakınım. Bunların hepsi sizde de bulunan çok iyi, olumlu özellikler" diyor.

Canabarro, 8 Haziran 1908'de güney Brezilya'da kalabalık bir ailede doğdu. Ancak yeğeni, doğumunun iki hafta geç kaydedildiğini ve aslında 27 Mayıs'ta doğduğunu söyledi.

PAPA TARAFINDAN ONURLANDIRILDI

Canabarro, 110. doğum günü için Papa Francis tarafından onurlandırıldı.

2023'te 118 yaşında ölene kadar dünyanın en yaşlı insanı olan Lucile Randon'dan sonra belgelenen en yaşlı ikinci rahibe olarak kayıtlara geçti.

"INTER HALKIN TAKIMIDIR"

Futbola merakıyla bilinen rahibe, büyük bir Inter hayranı.

Canabarro'nun doğumundan sonra kurulan yerel futbol kulübü Inter, her yıl en yaşlı taraftarının doğum gününü kutluyor.

Yeğeninin söylediğine göre odası takımın kırmızı ve beyaz renklerindeki hediyelerle dekore edilmiş.