Dünyanın en yaşlı kurbağası: Jonathan

Türünün en yaşlısı olarak bilinen Jonathan isimli dev Şeyseller kaplumbağası, 190 yaşına girdi.

St. Helena Adası'nda yaşayan ve dünyanın bilinen en yaşlı kaplumbağası olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı'nda yerini alan Jonathan 190 yaşına girdi.

GENELDE 150 YIL YAŞIYORLAR

St. Helena'da faaliyet gösteren 'Hayvanlara Karşı İşkenceyi Önleme Derneği'nden Teeny Lucy, yaşlı kaplumbağanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Lucy, "Dev kaplumbağalar genellikle 150 yıla kadar yaşar. Bu yüzden çok iyi durumda" dedi.

140 YIL ÖNCE SÖMÜRGE VALİSİNE HEDİYE EDİLDİ

Jonathan, Güney Atlantik adasındaki 140 yıllık evine ilk olarak 1882'de İngiliz sömürge yöneticisi ve daha sonra St. Helena Valisi olan Sir William Grey-Wilson'dan bir hediye olarak getirildi.

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"53 İNGİLTERE BAŞBAKANI GÖRDÜ"

Lucy, 40 ABD başkanını görecek kadar yaşayan Jonathan hakkında, “En az 50 yaşındayen St. Helena'ya geldi. Yani buraya geldiğinde tamamen büyümüştü. Bu nedenle yumurtadan çıkma yılı yaklaşık 1832. Bu da demek oluyor ki, Jonathan tam 53 İngiltere başbakanı gördü” ifadelerini kullandı.

"GÖRMEKTE VE KOKU ALMAKTA ZORLANIYOR"

Lucy, "Artık katarakt nedeniyle çoğunlukla görmekte zorlanıyor ve koku alma duyusunu kaybetti, yine de bölgeleri o kadar iyi biliyor ki büyük padokta rahatça hareket ediyor ve çimleri sorunsuz bir şekilde otluyor" dedi.

"HALA ÇİFTLEŞEBİLİYOR"

Ancak 190 yaşındaki kaplumbağanın sağlık durumunun yaşına rağmen iyi olduğunu belirten veterineri Joe, "Bu sağlık sorunlarına rağmen yavaş hareket eden havasını asla kaybetmedi ve adanın diğer kaplumbağaları David, Fred ve Emma ile oldukça iyi vakit geçiriyor. Jonathan'ın hâlâ iyi bir libidosu var ve sık sık Emma, bazen de Fred ile çiftleştiği görülüyor" diye belirtti.