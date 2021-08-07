Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
370.941
6.79%
EXEN Coin
23.67
-0.25%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı

    Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olma unvanını, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH’in CEO’su Bernard Arnault aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı

    Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırasında yıllar sonra bir değişiklik yaşandı.

    Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanını şirketin hisse değerlerindeki düşüş akabinde kaybetti.

    Jeff Bezos'un yerini Fransız giyim markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault aldı.

    198.8 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE

    Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak, 198.8 milyarla dünyanın en zengin ismi oldu.

    LİSTEDEKİ TEK KADIN

    Listeye giren tek kadın isim L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers olurken, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 5. sırada yer aldı.

    İşte dünyanın yeni en zengin 10 kişisi ve servetleri...

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #1

    1 - BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR

    LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #2

    2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR

    AMAZON - BLUE ORİGİN'S

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #3

    3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR

    TESLA - SPACEX

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #4

    4- BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR

    MİCROSOFT

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #5

    5- MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR

    FACEBOOK (WHATSAPP, INSTAGRAM)

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #6

    6- LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR

    GOOGLE

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #7

    7- LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR

    ORACLE

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #8

    8- SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR

    GOOGLE

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #9

    9- WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR

    BERKSHİRE HATHAWAY

    Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı #10

    10- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR

    L'OREAL

     

     

     

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir