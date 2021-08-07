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- Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı
Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 16:50
- Güncelleme : 07.08.2021 - 16:58
Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırasında yıllar sonra bir değişiklik yaşandı.
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanını şirketin hisse değerlerindeki düşüş akabinde kaybetti.
Jeff Bezos'un yerini Fransız giyim markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault aldı.
198.8 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE
Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak, 198.8 milyarla dünyanın en zengin ismi oldu.
LİSTEDEKİ TEK KADIN
Listeye giren tek kadın isim L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers olurken, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 5. sırada yer aldı.
İşte dünyanın yeni en zengin 10 kişisi ve servetleri...
1 - BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR
LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY
2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR
AMAZON - BLUE ORİGİN'S
3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR
TESLA - SPACEX
4- BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR
MİCROSOFT
5- MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR
FACEBOOK (WHATSAPP, INSTAGRAM)
6- LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR
7- LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR
ORACLE
8- SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR
9- WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR
BERKSHİRE HATHAWAY
10- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR
L'OREAL