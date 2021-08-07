Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı

Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Jeff Bezos zirveyi kaptırdı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olma unvanını, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH’in CEO’su Bernard Arnault aldı.

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırasında yıllar sonra bir değişiklik yaşandı.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanını şirketin hisse değerlerindeki düşüş akabinde kaybetti.

Jeff Bezos'un yerini Fransız giyim markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault aldı.

198.8 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE

Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak, 198.8 milyarla dünyanın en zengin ismi oldu.

LİSTEDEKİ TEK KADIN

Listeye giren tek kadın isim L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers olurken, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 5. sırada yer aldı.

İşte dünyanın yeni en zengin 10 kişisi ve servetleri...

1 - BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR

LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY





2 - JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR

AMAZON - BLUE ORİGİN'S





3- ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR

TESLA - SPACEX



